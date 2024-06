Adidas onderzoekt vermeende corruptiezaak in China

Peking - De Duitse sportkledinggigant Adidas onderzoekt een vermeende grootschalige corruptiezaak in China die draait om ‘miljoenen euro’s’, waarbij lokale werknemers van de groep betrokken zouden zijn, meldde de Financial Times (FT) zondag.

Voglens de zakenkrant zijn meerdere Chinese werknemers, waaronder een hoge manager, door andere medewerkers van Adidas China beschuldigd van corruptie in een brief die verspreid werd op het sociale media platform Xiaohongshu. Onder de beschuldigden zou een manager van het bedrijf zitten die verantwoordelijk is voor het marketingbudget van Adidas in China.

De brief was zondag niet meer beschikbaar, maar een vermeende kopie, waarvan het persbureau AFP de authenticiteit niet kon verifiëren, werd op meerdere accounts geplaatst. In het document, dat door de FT wordt aangehaald, worden de werknemers ervan beschuldigd steekpenningen van leveranciers te hebben aangenomen. Een manager van Adidas China zou "miljoenen aan contanten van leveranciers hebben ontvangen, evenals onroerend goed".

Volgens de Financial Times ontving Adidas op 7 juni een brief waarin het merk werd gewaarschuwd voor "mogelijke overtredingen" in China. De groep was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.

Adidas, dat in 1997 de Chinese markt betrad, had ooit meer dan 10.000 winkels, aldus de lokale pers. De laatste jaren heeft de groep echter te maken met de opkomst van lokale merken als Anta en Li Ning.