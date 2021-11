Adidas ontvangt uitstekende beoordeling voor duurzaamheidsprestaties

Sportmerk Adidas heeft na een grondige beoordeling door S&P Global Ratings een uitstekende beoordeling ontvangen voor zijn duurzaamheidsprestaties, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Het bedrijf werd beoordeeld op ESG-criteria (Environmental, Social en Governance, ofwel milieu-, sociale en bestuurscriteria, red.) en ontving een ESC-profielscore van 79 op 100, één van de hoogste scores die werden toegekend aan bedrijven wereldwijd.

De algemene ESG-evaluatiescore van Adidas bedraagt 85, waarmee het bedrijf op de zesde plek staat in het hele S&P Global Rating Universe. “We hebben onze inzet voor duurzaamheid verdubbeld als aandachtsgebied in onze ‘Own the Game’-strategie en zijn er trots op dat dit door een externe partij wordt erkend”, zegt Martin Shankland, lid van de Raad van Bestuur van Adidas en verantwoordelijk voor Global Operations, in het persbericht.

“De resultaten onderstrepen onze leiderschapsaanpak om duurzaamheid in al zijn dimensies te managen binnen hele bedrijf. We zijn ervan overtuigd dat de verdere integratie van duurzaamheid in onze strategie zal bijdragen aan het toekomstige succes van Adidas – en dat van alle belanghebbenden.”

In zijn beoordeling benadrukt S&P de toonaangevende benadering van Adidas op het gebied van innovatie, supply chain-management en consumentenbetrokkenheid. Het merk krijgt vooral lof voor zijn ambities om het gebruik van duurzame materialen op te schalen, circulaire diensten uit te breiden en netto-nul-emissie te bereiken. De nauwe interactie tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur wordt door S&P gezien als ‘voorbeeldig en ondersteunend bij de uitvoering van de algehele strategie’.