Adidas opnieuw doelwit van actie-alliantie Yes Men tijdens Web Summit

Adidas gaat haar werknemers in virtuele valuta uitbetalen, zodat zij in een virtuele ‘adiVerse’ van luxe kunnen genieten die in de echte wereld onbereikbaar is. Althans, dat was de boodschap die tijdens Web Summit, het grootste tech-event in Lissabon, werd gemeld door ‘vertegenwoordigers van Adidas’. Maar niets bleek minder waar: het Duitse sportmerk was opnieuw het doelwit van de New Yorkse actie-alliantie The Yes Men en vakbonden van de Pay Your Workers Coalition.

Een zogenaamde ‘Artistide Feldholt’ nam tijdens Web Summit als ‘Adidas executive’ het woord. Adidas zou tienduizenden medewerkers belonen, die nog achterstallig loon en ontslagvergoedingen tegoed zouden hebben, door ze in een VR-wereld te laten dwalen. De werknemers zouden worden uitbetaald in een virtuele valuta die wordt gegenereerd door een kleine chip die in hun lichaam wordt geïmplanteerd. Deze boodschap ging gepaard met een show van ‘DJ Marshmello’, in werkelijkheid Mike Bonanno van The Yes Men, die zijn nieuwe single ‘All Day I Dream (About Back Pay)’ liet horen, terwijl er op twee grote schermen de ‘adiVerse’ te zien was. De wereldberoemde danscrew, LisbonBreakers, voerden een choreografie uit van arbeiders die werden bevrijd uit hun drie-strepen banden. De danscrew was zich er niet van bewust dat zij was ingehuurd door activisten. De presentatie werd door zo’n duizend techjournalisten gehuldigd met luid applaus.

Adidas’ gepresenteerde ‘adiVerse’ blijkt stunt van Yes Men tijdens Web Summit

Dat Adidas opnieuw het doelwit was van de activisten, werd dus niet meteen opgemerkt. Een uur na de conferentie stroomden tientallen techjournalisten de perszaal van Web Summit binnen om naar details van het concept te vragen. Op vrijdagochtend verschenen twee persberichten van The Yes Men en Schone Kleren Campagne in de inbox van de media: de activisten wilden opnieuw hun stem laten horen voor werknemers die niet volledig werden uitbetaald.

"Adidas zet zichzelf graag in de markt als een progressieve kracht, maar het geeft duidelijk niet om de vrouwen van kleur in zijn toeleveringsketen. Keer op keer heeft het zijn arbeiders in de steek gelaten: door toe te staan dat de Hulu Garment arbeiders werden bedrogen om ontslag te nemen zonder loon, door toe te staan dat andere kledingarbeiders slechts een gedeeltelijk loon kregen en door er niet voor te zorgen dat alle arbeiders die zijn product maken het minimumloon krijgen", aldus Christie Miedema, campagne- en campagnecoördinator bij Schone Kleren Campagne, in het persbericht.

'DJ Marshmallow' tijdens de persconferentie na de 'adiVerse'-presentatie op Web Summit 2023. Credits: The Yes Men

Nepnieuws over revolutionair plan en de guerilla-show tijdens Berlin Fashion Week

Adidas is sinds het begin van dit jaar het doelwit van The Yes Men en Pay Your Workers Coalition. Zo verscheen er op 16 januari een persbericht over een ‘revolutionair plan’ bij Adidas in de mailbox van diverse media. Het nieuws wordt opgepikt en groots gebracht. Het persbericht is niet van echt te onderscheiden en spreekt over de aanstelling van een Co-CEO, een voormalig Cambodjaanse kledingarbeider en leider van een vakbond. Adidas reageert al snel dat het persbericht niet door het Duitse sportmerk is verstuurd.

Een dag later wordt duidelijk dat het nepnieuws parallel staat aan een guerilla-show tijdens Berlin Fashion Week. De show werd gepresenteerd als een Adidas-show, maar was in realiteit in elkaar gezet door The Yes Men. De modellen droegen geüpcyclede Adidas-kleding en zagen er ontdaan uit. Het verhaal dat verteld werd ging over de beschuldigingen aan Adidas’ adres dat het bedrijf de rechten van de werknemers van zijn leveranciers niet respecteert.

Diezelfde dag brengt Adidas nog een statement naar buiten en geeft aan de beschuldigingen te verwerpen. Het bedrijf zei dat het al 25 jaar maatregelen neemt om eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden voor de werknemers in zijn toeleveringsketen te garanderen.