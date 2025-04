Adidas overtreft de verwachtingen in het eerste kwartaal

Duits sportmodebedrijf Adidas AG is verrassend goed aan het boekjaar 2025 begonnen. Dit blijkt uit voorlopige financiële cijfers die het bedrijf woensdagavond publiceerde.

Volgens voorlopige cijfers steeg de omzet met 13 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en bereikte een niveau van ongeveer 6,15 miljard euro.

Het merk Adidas noteerde een groei van 13 procent, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten. Gecorrigeerd voor de omzet die in hetzelfde kwartaal vorig jaar werd behaald met de resterende voorraad van het label Yeezy, bedroeg de wisselkoersgecorrigeerde plus zelfs 17 procent. De aanzienlijke stijging is ‘te danken aan een groei met dubbele cijfers in alle markten en alle distributiekanalen’, aldus het bedrijf.

Omdat de brutomarge niet in de laatste plaats dankzij een verbetering van 1,6 procentpunt bij het merk Adidas op concernniveau van 51,2 naar 52,1 procent werd verhoogd, ging ook het resultaat fors omhoog. Het bedrijfsresultaat, dat in het eerste kwartaal van vorig jaar 336 miljoen euro bedroeg, steeg naar 610 miljoen euro. De operationele marge groeide van 6,2 naar 9,9 procent.

Het bedrijf wil de volledige resultaten voor het eerste kwartaal op 29 april presenteren.