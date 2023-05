Adidas pakt Yeezy-probleem aan met strategische verkopen

Adidas heeft eindelijk iets gedaan om van zijn Yeezy-voorraad af te komen die in totaal 1,2 miljard euro waard is. In een poging om de situatie recht te zetten, bevestigde de Duitse sportgigant zijn plan om de onverkochte Yeezy-schoenen te verkopen en een deel van de opbrengsten aan goede doelen te doneren.

Björn Gulden, CEO van Adidas, maakte donderdag duidelijk dat de beslissing om de schoenen te verkopen, in plaats van te vernietigen, voortvloeit uit praktische overwegingen. De vernietiging van de items, dat gedaan wordt door het te verbranden, ‘had geen zin’, waardoor het bedrijf andere mogelijkheden onderzocht. Adidas wil nu delen van Yeezy-items verkopen en zo de controle over de distributie behouden en ervoor zorgen dat de onverkochte schoenen niet indirect op de markt komen.

Gulden bevestigde dat een onbekend percentage van de Yeezy-opbrengst naar goede doelen zal gaan die mensen vertegenwoordigt die mogelijk nadelige gevolgen hebben ondervonden na de controversiële opmerkingen van Ye, alias Kanye West. De strategische zet sluit aan bij de langverwachte beslissing van Adidas om de bezorgdheid over de provocerende opmerkingen van Ye te erkennen en degenen die erdoor worden getroffen te steunen.

Ye blijft geld ontvangen voor toekomstige Yeezy-verkopen

Ondanks het beëindigen van de samenwerking is het goed om te benadrukken dat Ye geld blijft ontvangen voor toekomstige verkopen. Dit onderstreept het duurzame karakter van hun complexe zakelijke overeenkomst.

In reactie op de aankondiging stegen de aandelen van Adidas met twee procent, wat wijst op vertrouwen van de beleggers in de stappen van het bedrijf om eindelijk iets te doen aan het probleem van de Yeezy-voorraden. Adidas blijft echter in heet water, want het is ook verwikkeld in een juridisch geschil met beleggers die beweren dat het bedrijf op de hoogte was van Ye’s omstreden gedrag lang voordat het partnerschap werd beëindigd. De investeerders beweren verder dat Adidas heeft nagelaten de financiële verliezen te beperken en adequate voorzorgsmaatregelen heeft genomen om mogelijke toekomstige risico’s te beperken.

Aangezien Adidas doorgaat met haar strategie om de overtollige Yeezy-voorraden te verkopen, blijft de uitkomst van deze juridische procedure onzeker. Toch is de inzet van het bedrijf voor transparantie en verantwoording in het beheer van haar zakelijke uitdagingen duidelijk als het gaat om hoe het navigeert in de complexe situatie tussen de modewereld, samenwerkingen met beroemdheden en publieke controle.