Adidas, Target en Zalando in nieuw onderzoeksproject voor biobased schoenzolen

Het project start deze maand met deelnemers als Adidas, Target en Zalando, en met materiaalinnovatoren als Evoco, KUORI en Yulex. Doel van de samenwerking is om biogebaseerde (biobased) polymeren te testen en als vermarktbare, hoogwaardige alternatieven voor de schoenenindustrie.

Fossiele grondstoffen vormen een klimaatrisico - alleen al gezien het formaat van de mondiale schoenenindustrie: die is 400 miljard dollar waard. Het opnieuw ontwerpen van een van de kernonderdelen, de zool, tevens 40 procent van het gewicht van het product, is een logisch begin.

Zolen bestaan voornamelijk uit fossiele polymeren zoals PU, TPU, EVA en rubber. Recycling van deze materialen is op grote schaal nauwelijks mogelijk, waardoor circulaire oplossingen moeilijk te realiseren zijn. Een synthetische hardloopschoen heeft een koolstofvoetafdruk van zo’n 14 kg CO₂³ - vergelijkbaar met het opladen van een smartphone gedurende vijf jaar (bron: Fashion for Good).

De meeste milieu-impact ontstaat door de verwerking van ruwe grondstoffen en de fabricage. Daar komt nog bij dat zolen bijdragen aan microvezelvervuiling: slijtage van synthetische materialen, zoals schoenzolen, is een belangrijke bron van primaire microplastics. Onderzoeken laten zien dat die deeltjes zich ophopen op de bodem van de oceaan, rivieren en in de lucht. Met het project willen de partners van Fashion for Good op zoek naar alternatieven die al die milieuzaken tegelijk aanpakken, door te leunen op experts op het gebied van biopolymeren en nieuwe circulaire technologie.