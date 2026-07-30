Adidas verhoogt omzetprognose na sterk tweede kwartaal

Sportartikelenconcern Adidas heeft zijn omzetverwachting voor heel 2026 verhoogd na een sterker dan verwacht tweede kwartaal. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. Tegelijkertijd kondigde het bedrijf aan dat financieel topman (CFO) Harm Ohlmeyer aan het einde van het jaar vertrekt.

De omzet steeg in het tweede kwartaal met 13 procent tot 6,7 miljard euro, zo maakte Adidas donderdag bekend. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten kwam de omzetgroei uit op 14 procent. Vooral de directe verkoop via de eigen winkels en onlinekanalen droeg bij aan de groei, terwijl de groothandelsactiviteiten opnieuw minder hard groeiden.

Op basis van de kwartaalresultaten heeft Adidas zijn omzetprognose voor heel 2026 verhoogd. Het bedrijf rekent nu op een omzetgroei van 9 tot 10 procent, waar eerder werd uitgegaan van een stijging van circa 9 procent.

Ondanks de sterke omzetontwikkeling vielen de resultaten lager uit dan analisten hadden verwacht. Adidas maakte in het tweede kwartaal meer marketingkosten in aanloop naar het WK voetbal en had daarnaast te maken met hogere belasting- en rentelasten. Ook de Amerikaanse importheffingen drukten op de resultaten. Volgens het bedrijf heeft het inmiddels een beperkte terugbetaling ontvangen van onterecht geheven invoerrechten.

De operationele winst (EBIT) kwam uit op 574 miljoen euro. Dat was minder dan analisten hadden voorzien. Desondanks verhoogde Adidas ook zijn verwachting voor de operationele winst over heel 2026.

CFO Harm Ohlmeyer stapt op

Daarnaast kondigde Adidas een wijziging in de raad van bestuur aan. CFO Harm Ohlmeyer verlaat het bedrijf aan het einde van het jaar, na ruim dertig jaar bij Adidas en sinds 2017 als financieel directeur.

Birgit Kretschmer volgt hem op. Zij treedt per 1 september toe tot de raad van bestuur en neemt de functie van CFO aan het einde van het jaar officieel over. Kretschmer werkt al 25 jaar bij Adidas. Daarvoor bekleedde zij financiële functies bij modeconcern C&A.