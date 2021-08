Adidas verkoopt zorgenkind Reebok aan Authentic Brands Group voor 2,1 miljard

Adidas heeft een nieuwe eigenaar gevonden voor Reebok. Het merk wordt verkocht aan de Authentic Brands Group voor 2,1 miljard euro, zo blijkt uit een persbericht. De deal wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

“Reebok is een gewaardeerd onderdeel geweest van Adidas en we zijn dankbaar voor de bijdragen die het merk en het team erachter hebben gedaan aan ons bedrijf,” aldus Kasper Rorsted, de CEO van Adidas AG in het persbericht. “We geloven dat Reebok met deze verandering van eigenaar goed gepositioneerd is voor succes op de lange termijn. Bij Adidas zullen we ons blijven focussen op de uitvoering van onze ‘Own the Game’ strategie die ervoor zal zorgen dat we kunnen groeien in een aantrekkelijke markt, marktaandeel kunnen vergroten en duurzame waarde kunnen creëren voor alle belanghebbenden.”

Reebok kwam in 2006 in handen van Adidas. De Duitse sportgroep nam het merk (en drie andere merken) destijds over voor 0,4 miljard euro. In 2016 startte Reebok een plan voor een ommekeer, maar de resultaten bleven achter. Eerder dit jaar kondigde Adidas al aan dat het zich wilde focussen op het eigen merk en een nieuwe eigenaar zocht voor Reebok.

De Authentic Brands Group is recentelijk al vaker op overnamepad geweest. Zo nam het in juni al de merken Arrow, Izod, Van Heusen en Geoffrey Beene over van PVH Corp. “Het is een eer om vertrouwd te worden met het erfgoed van Reebok,” aldus Jamie Salter, oprichter en CEO van Authentic Brands Group, in het persbericht. “Dit is een belangrijke mijlpaal voor ABG en we zijn toegewijd aan het beschermen van Reebok’s integriteit, innovatie en waarden - waaronder de aanwezigheid in fysieke retail. We zien er naar uit om samen te werken met het Reebok team en verder te bouwen op het succes van het merk.”