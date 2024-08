Adidas verliest zaak tegen Isabel Marant en Sandro

Adidas heeft in de rechtszaal verloren. In een zware klap voor Adidas heeft het Hof van Cassatie op 26 juni 2024 definitief ten gunste van Isabel Marant en Sandro beslist, waarmee een einde is gekomen aan zes jaar van geschillen. Het Duitse sportmodemerk had in 2018 een rechtszaak aangespannen en beschuldigde de twee modemerken ervan zijn beroemde drie strepen te hebben nagemaakt. Adidas beriep zich met name op de begrippen namaak, aantasting van zijn bekendheid en oneerlijke concurrentie.

Ondanks de wereldwijde bekendheid van het merk met de drie strepen, oordeelde de Franse rechter dat de argumenten van Adidas ongegrond waren. Adidas leed deze juridische tegenslag voornamelijk vanwege het gebrek aan bewijs van namaak en het ontbreken van een risico op verwarring voor de consument. De rechters oordeelden dat de overeenkomsten tussen de strepen die door de twee merken werden gebruikt, hoewel aanwezig, niet voldoende waren om een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Adidas vast te stellen. Bovendien wogen de bekendheid van Isabel Marant en de verschillende positionering van de twee merken op de markt in het voordeel van de gedaagden. De rechtbank oordeelde dat de gemiddelde consument, die voldoende geïnformeerd is, in staat was om de producten van de twee merken te onderscheiden en niet het risico liep om in de war te worden gebracht.

Het juridische conflict begon in 2018 toen Adidas naar de rechter stapte en de twee merken ervan beschuldigde zijn iconische strepen onrechtmatig te hebben gebruikt. Hoewel in eerste instantie Adidas in 2020 gedeeltelijk in het gelijk werd gesteld, werd deze beslissing vernietigd in november 2022 door het Hof van Beroep. Adidas werd toen veroordeeld om 40.000 euro aan Isabel Marant en 20.000 euro aan Sandro te betalen op grond van artikel 700. Adidas ging vervolgens in cassatie, omdat het van mening was dat de twee eerdere uitspraken juridische fouten bevatten.