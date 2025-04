Adidas waarschuwt voor hogere prijzen in VS te midden van heffing onzekerheid

Adidas bereidt zich voor op hogere kosten en prijsstijgingen voor consumenten op de Amerikaanse markt als gevolg van stijgende heffingen op import, aldus directeur Bjorn Gulden dinsdag. De Duitse sportkledinggigant, die een groot deel van zijn productie uit landen als Vietnam en Indonesië haalt, waarschuwt dat het de impact van nieuwe Amerikaanse invoerrechten niet kan absorberen zonder een deel van de kosten door te berekenen aan de consument.

“Aangezien we momenteel bijna geen van onze producten in de Verenigde Staten kunnen produceren, zullen deze hogere tarieven uiteindelijk leiden tot hogere kosten voor al onze producten voor de Amerikaanse markt,” aldus Gulden tegenover analisten. Hij benadrukte dat de onvoorspelbaarheid van het handelsbeleid, met name de basisheffing van 10 procent van president Trump op alle import, het voor het bedrijf onmogelijk heeft gemaakt om een winstprognose voor het hele jaar af te geven.

Hoewel Adidas preventief extra voorraad naar de Verenigde Staten heeft verscheept voordat de importheffingen van kracht werden en in China gemaakte goederen naar andere regio's heeft omgeleid, verwacht het bedrijf prijsdruk op de langere termijn. “Kostenstijgingen als gevolg van hogere importheffingen zullen uiteindelijk prijsstijgingen veroorzaken,” zei Gulden, hoewel hij eraan toevoegde dat het te vroeg was om de volledige impact op de vraag van de consument vast te stellen.

De Verenigde Staten blijft een cruciale markt, maar de omzet steeg daar slechts 3 procent in het eerste kwartaal, onder druk van de uitfasering van de Yeezy-lijn. Daarentegen groeide de omzet met 14 procent in Europa en 13 procent in China, waardoor Adidas zijn kwartaalwinst bijna verdubbelde tot 610 miljoen euro, de sterkste prestatie in het eerste kwartaal ooit.

Nu de Amerikaanse importheffingen op Vietnamese goederen oplopen tot 46 procent, bevinden bedrijven zoals Adidas, die geen binnenlandse productie-infrastructuur hebben, zich in een lastige situatie.

Gulden liet doorschemeren dat minder afhankelijk zijn van de Verenigde Staten een strategisch voordeel kan zijn ten opzichte van zwaargewichten zoals Nike.