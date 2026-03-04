Adidas wil omzet met 2 miljard euro verhogen en verlengt contract met CEO Bjørn Gulden

Duits sportmodebedrijf Adidas ziet zich, ondanks de economische en geopolitieke onrust, goed gepositioneerd voor de komende jaren. Het bedrijf streeft naar verdere omzet- en winstgroei tot 2028, zo meldt het woensdag vanuit thuisbasis Herzogenaurach. In het lopende jaar moet de omzet, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten, met een hoog enkelcijferig percentage stijgen. In absolute cijfers betekent dit een plus van 2 miljard euro.

In 2025 stegen de opbrengsten van het merk Adidas, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten, met dertien procent tot 24,8 miljard euro. Het bedrijfsresultaat moet verbeteren van bijna 2,1 miljard naar ongeveer 2,3 miljard euro. Dit was lager dan de verwachtingen van analisten. Douanerechten en wisselkoerseffecten zullen de winst echter waarschijnlijk met 400 miljoen euro drukken.

Adidas mikt op langetermijngroei

Adidas stelt ook middellangetermijndoelen en gaat uit van een sterke structurele groei in de sportartikelenbranche. Tot 2028 moet de omzet daarom jaarlijks, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten, met een hoog enkelcijferig percentage stijgen. Het bedrijfsresultaat moet gemiddeld met veertien tot zestien procent per jaar verbeteren.

Het bedrijf scoorde recentelijk sterk met de heruitgave van retroproducten uit zijn archief. Dit jaar moet onder andere het WK voetbal in Noord-Amerika voor een extra impuls zorgen.

Aandeelhouders kunnen zich verheugen op hogere uitkeringen in de vorm van hogere dividenden en verdere aandeleninkopen. Zo zullen in 2027 en 2028, als de omstandigheden het toelaten, aandelen ter waarde van maximaal een miljard euro per jaar worden ingekocht, aldus Adidas. Voor het lopende jaar heeft Adidas al een programma van deze omvang aangekondigd.

Gulden verlengt tot 2030 – Nassef Sawiris wordt nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen

Aan de top zet het bedrijf intussen in op continuïteit: de Noor Bjørn Gulden blijft tot 2030 bestuursvoorzitter. Het contract van de voormalige profvoetballer is dienovereenkomstig verlengd, zo meldt Adidas.

De 60-jarige nam in 2023 het roer bij Adidas over van Kasper Rorsted. Hij leidde het concern, dat toen in zwaar weer verkeerde, weer naar groei en nieuwe winstgevendheid. Daarvoor was Gulden tien jaar lang bestuursvoorzitter van sportartikelenbedrijf Puma.

De overstap naar de top van de lokale rivaal zorgde voor ophef. De twee bedrijven werden opgericht door de ooit vijandige broers Adolf en Rudolf Dassler. Dit leidde tot een blijvende rivaliteit tussen de ondernemingen, die inmiddels grotendeels tot het verleden behoort.

Tegelijkertijd komt er een wisseling aan de top van de raad van commissarissen. Het mandaat van Bertelsmann-topman Thomas Rabe eindigt met de algemene vergadering op 7 mei. Zijn opvolger wordt Nassef Sawiris. Hij zit sinds 2016 in de raad van commissarissen en is sinds 2025 vicevoorzitter. De Egyptisch-Belgische ondernemer heeft via zijn holding NNS een ‘wezenlijk’ belang in Adidas, aldus het bedrijf. Daarnaast wordt Mathias Döpfner, bestuursvoorzitter van Axel Springer, voorgedragen als nieuw lid van de raad van commissarissen.