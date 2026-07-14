Adolfo Domínguez annuleert presentatie jaarresultaten en stopt met de publicatie van kwartaalcijfers

Madrid – Niet 's ochtends, niet 's middags en niet 's avonds. Pas na sluiting van de beurzen liet Adolfo Domínguez weten de geplande publicatie van de resultaten voor maandag 13 juli 2026 te annuleren. Dit besluit volgt op een aanpassing van de financiële rapportagekalender. Vanaf nu zal de Spaanse modegigant geen kwartaalresultaten meer publiceren.

Voor de context: op 8 juli, minder dan een week geleden, kondigde de directie van Adolfo Domínguez via een persbericht aan de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aan dat het bedrijf van plan was om op maandag 13 juli de resultaten van het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar 2026 te publiceren. In dezelfde periode van het voorgaande boekjaar 2025, van 1 maart tot 31 mei, boekte het bedrijf een netto-omzet van 24,07 miljoen euro. Dit was een daling van 0,06 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ondanks de omzetdaling daalde het nettoverlies licht met 6,61 procent tot 1,75 miljoen euro.

Met deze matige prestaties als achtergrond, maar na de sterke financiële resultaten waarmee het bedrijf het boekjaar 2025 afsloot, was er veel belangstelling voor de start van het nieuwe boekjaar 2026. Het bedrijf sloot 2025 af met een omzet van 139,02 miljoen euro (plus 1,84 procent) en een nettowinst van 1,64 miljoen euro (plus 80,58 procent). Dit jaar viert het bedrijf ook zijn vijftigste verjaardag. De Spaanse modegigant heeft echter besloten om de omzet- en winstcijfers pas bij de presentatie van de halfjaarresultaten bekend te maken. Dit besluit heeft vanaf nu gevolgen voor alle jaarlijkse publicatiekalenders van financiële informatie.

Annulering van de financiële kwartaalrapportage

De aankondiging is op zijn minst verrassend, vooral omdat de publicatiedatum van de kwartaalresultaten pas op 8 juli werd bevestigd. Zoals eerder vermeld, annuleerde Adolfo Domínguez op maandag 13 juli na het sluiten van de markten de geplande publicatie van de resultaten voor het eerste kwartaal van 2026. Dit besluit van de Raad van Bestuur betekent dat het bedrijf stopt met het rapporteren van kwartaalcijfers en zich beperkt tot de 'huidige wettelijke vereisten'.

In een verklaring aan de CNMV licht de directie van Adolfo Domínguez de details van deze beleidswijziging toe. De Raad van Bestuur van het bedrijf hield op vrijdag 10 juli 2026 een reguliere vergadering. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten de kalender voor periodieke financiële informatie aan te passen aan de 'huidige wettelijke vereisten'. Als gevolg hiervan stopt het bedrijf met de 'vrijwillige publicatie' van zijn financiële kwartaalinformatie. Voortaan beperkt het zich tot de publicatie van halfjaar- en jaarresultaten, de 'enige wettelijk verplichte' rapportages, aldus Adolfo Domínguez.

Om speculaties over mogelijk zorgwekkende of teleurstellende resultaten voor het eerste kwartaal van 2026 te voorkomen, die de aanleiding zouden kunnen zijn voor deze last-minute beleidswijziging, benadrukt Adolfo Domínguez dat 'deze beslissing het resultaat is van een strategische overweging van de Raad van Bestuur over het financiële communicatiemodel van het bedrijf, in lijn met het regelgevend kader en de waargenomen marktpraktijk'. Het bedrijf voegt hieraan toe dat 'de Raad van oordeel is dat dit nieuwe model een meer structurele kijk op de bedrijfsontwikkeling bevordert en bijdraagt aan een efficiëntere toewijzing van interne middelen voor de voorbereiding en verificatie van periodieke financiële informatie'.

Na deze wijziging, waarmee 'de aankondiging van de publicatie van de resultaten van het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27 wordt ingetrokken', 'herbevestigt Adolfo Domínguez zijn toewijding aan transparantie en vlotte communicatie met zijn aandeelhouders, investeerders en de markt in het algemeen, gebaseerd op criteria van kwaliteit, volledigheid en duurzaamheid op de lange termijn'. Een toewijding die, gezien de abrupte beleidswijziging, opmerkelijk kan lijken. Het bedrijf voegt echter toe dat het 'tijdig zal blijven informeren over zijn resultaten en alle andere informatie die moet worden gecommuniceerd, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving'.

Nieuwe financieringsovereenkomst

In een update van dinsdagochtend 14 juli meldt Adolfo Domínguez dat de groep een nieuwe kaderfinancieringsovereenkomst heeft gesloten met zijn bankenpool. Met deze overeenkomst verhoogt het bedrijf zijn huidige kortlopende financieringslijnen met vijf miljoen euro tot een totaalbedrag van 28 miljoen euro. Daarnaast wordt een nieuwe langlopende financiering van zes miljoen euro afgesloten.

Deze financieringsovereenkomst, gesloten met Abanca, CaixaBank, Banco Santander, BBVA en Bankinter, roept in combinatie met de last-minute annulering van de kwartaalresultaten vragen op over de huidige situatie van het bedrijf. 'Deze operatie stelt Adolfo Domínguez in staat zijn financiële structuur te versterken en in evenwicht te brengen, waardoor het bedrijf meer flexibiliteit krijgt om aan zijn operationele en investeringsbehoeften te voldoen', aldus de Raad van Bestuur van Adolfo Domínguez. Tegelijkertijd benadrukt het bedrijf dat het 'zich blijft inzetten om zijn financiering te koppelen aan duurzaamheidscriteria'.