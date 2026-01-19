Adolfo Domínguez: Operationele ommekeer onder financiële druk

Tussen maart en november 2025 versterkt het Spaanse bedrijf Adolfo Domínguez zijn operationele prestaties, ondanks een zwakke modemarkt in Spanje en een wisseling van de wacht halverwege de periode.

Het bedrijf stelt in mei 2025 Íñigo de Llano aan als CEO, maar hij vertrekt al in september, na slechts ongeveer vijf maanden. De reden is naar verluidt een verschil tussen zijn managementaanpak en de strategie van de raad van bestuur. Eind november opereert de groep al zonder hem.

Tegen die achtergrond stijgt de omzet toch met 2,5 procent naar 93,3 miljoen euro. Dit wordt ondersteund door internationale diversificatie en een vergelijkbare omzetgroei die de bredere Spaanse markt overtreft. De groei wordt aangevoerd door het segment ‘Rest van de Wereld’, Japan en Mexico.

De brutomarge klimt naar 56,6 miljoen euro, het hoogste niveau sinds 2013. Dit is het gevolg van een winstgevendere productmix, minder promotionele acties en logistieke efficiëntie. Strikte kostenbeheersing tilt de aangepaste EBITDA met 28 procent naar 12,7 miljoen euro – een record sinds 2011. Tegelijkertijd keert de EBIT voor het eerst in zestien jaar terug naar een positief resultaat.

Het nettoverlies daalt naar 1,3 miljoen euro, wat een aanhoudende operationele verbetering weerspiegelt. Afschrijvingen en hogere financiële kosten blijven echter op het eindresultaat drukken. Ter ondersteuning van de groei verhoogt de groep de kortetermijnfinanciering. Hierdoor stijgt de netto financiële schuld naar 15,4 miljoen euro, terwijl het schuldprofiel beheersbaar blijft.

Internationale markten, online verkoop (plus 8,5 procent) en franchises (plus elf procent) zijn de belangrijkste groeimotoren. Het retailnetwerk wordt selectief geoptimaliseerd om winstgevendheid boven schaalgrootte te stellen.