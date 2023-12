Adyen neemt rol van acquiring bank op zich in verlengde samenwerking met Klarna

Betaalservices Klarna en Adyen verlengen hun samenwerking. Het betekent dat Klarna gebruik kan blijven maken van Adyens capaciteiten om kaartbetalingen te vereenvoudigen voor consumenten en retailers. Adyen biedt zijn service al meer dan tien jaar aan, aan Klarna.

Nu gaat de samenwerking tussen de twee betaalservices een nieuwe fase in, zo staat in een persbericht. Adyen neemt namelijk voor het eerst de rol van acquiring bank op zich. In 2024 zal Adyen, Klarna helpen om wereldwijd meer betalingen soepel te laten verlopen. De samenwerking met Klarna onderstreept de ambitie van Adyen om internationale bedrijven te voorzien van tools om naadloze betalingen, schaalbaarheid en customer journey te creëren.

“Klarna heeft in veel opzichten een revolutie teweeggebracht in de digitale winkelervaring. Ik ben trots dat we nu onze krachten bundelen in een partnership dat erop gericht is om betalingen en winkelervaringen te vereenvoudigen. Ons financiële technologieplatform in combinatie met het aanbod voor consumenten van Klarna zal de standaard voor betalingen en consumentenervaringen wereldwijd verhogen," aldus Pieter van der Does, mede-oprichter en co-CEO van Adyen, in het persbericht.

“Adyen, een financieel technologieplatform voor bedrijven met wereldwijde ambities, sluit goed aan bij de rol van Klarna als het betaalnetwerk en winkelassistent voor zowel consumenten als retailers wereldwijd. In onze missie om ons wereldwijde aanbod te versterken, speelt Adyen een integrale rol als onze vertrouwde partner,” voegt Sebastian Siematkowski toe, mede-oprichter en CEO van Klarna, in het persbericht.