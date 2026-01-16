Aeffe bevestigt 221 ontslagen; eerste ontslagbrieven al verstuurd

“Ontslag, met onmiddellijke ingang”, zo staat in de brieven die de afgelopen uren zijn bezorgd bij enkele medewerkers van de Italiaanse Aeffe-groep. Dit meldt de krant Rimini Today. De groep exploiteert internationale merken, waaronder Alberta Ferretti, Moschino en Pollini.

De bijeenkomst van afgelopen maandag op het ministerie met de vakbondsvertegenwoordigers heeft niets veranderd aan het lot van de 221 boventallige werknemers.

Volgens het herstructureringsplan van het bedrijf zijn er in totaal 221 ontslagen, benadrukt de vakbond Cgil van Rimini. Hiervan valt 78 procent in San Giovanni in Marignano (ruim 170 werknemers) en 22 procent in Milaan (48 werknemers).

Tijdens de bijeenkomsten op negen januari in Milaan en San Giovanni in Marignano, deelden de vakbondsvertegenwoordigers de intenties van het bedrijf met de werknemers van de Aeffe Groep om voor het einde van de maand over te gaan tot collectief ontslag. De meerderheid van de werknemers wees tijdens de bijeenkomsten de ontslagprocedure en een magere vergoeding resoluut af.