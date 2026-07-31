Aeffe: bindend bod van 115 miljoen euro voor herlancering en behoud van werkgelegenheid

Gisteren vond in Rome een nieuwe bijeenkomst plaats bij Mimit over het Aeffe-geschil. Daar werd bekendgemaakt dat de familie Ferretti, de huidige eigenaar van de groep, samen met Invitalia, het Oxy Fonds en een Chinese industriële partner een bindend bod heeft uitgebracht voor de herlancering van het bedrijf.

De operatie, met een totale waarde van circa 115 miljoen euro, voorziet in het behoud en de versterking van de historische merken van de groep, de continuïteit van de industriële activiteiten en het behoud van de werkgelegenheid.

De volgende bijeenkomst bij Mimit staat gepland op 28 september

Het voorstel omvat verder de exclusieve licentieverlening van het merk Moschino aan de industriële partner voor de Chinese markt. Het doel is de aanwezigheid van het merk te consolideren en de commerciële expansie in het land te bevorderen.

De afronding van de operatie is gepland voor het einde van het jaar, na voltooiing van de lopende controles en de definitieve contractuele overeenkomsten.

De volgende bijeenkomst bij Mimit staat gepland op 28 september. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de indieners het businessplan.

Het bod wordt ondersteund door een gedetailleerd industrieel project

Zoals Aeffe in een verklaring uitlegt, omvat het bod in het kort de overname van vrijwel de gehele bedrijfsactiviteit van de Aeffe-groep. Deze overname gebeurt door een nieuw op te richten bedrijf, waarin Oxy en een groep mede-investeerders participeren. Na de afronding van de overname wordt de overnemende partij opgesplitst in drie nieuwe, operationele en onafhankelijke bedrijven. Elk bedrijf richt zich respectievelijk op de ontwikkeling van het merk Moschino, het merk Alberta Ferretti, en de productieactiviteiten in San Giovanni in Marignano en de Pollini-activiteiten.

Het bod, gericht op het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit, zij het indirect, wordt ondersteund door een gedetailleerd industrieel project voor de herlancering van de merken van de groep, “door middel van een plan ter versterking van de industriële en commerciële activiteiten, maatregelen voor operationele efficiëntie en initiatieven gericht op het benutten van de expertise van de groep in de respectievelijke referentiemarkten”, legt het management uit in de verklaring.

Na afronding van de operatie is het bedrijf schuldvrij

Het bod omvat de verkoop van de bedrijfsactiviteiten in ruil voor een contante betaling aan Aeffe en Pollini spa. Daarnaast neemt de koper een deel van de schulden van de groep over, die worden geherstructureerd via een crisisreguleringsinstrument. Het doel is de financiële situatie van de groep te herstellen en de voorwaarden te scheppen voor de uitvoering van het industriële herlanceringsproject. Na afronding van de operatie is het bedrijf schuldvrij, maar ook grotendeels zonder activa.

Onder de mede-investeerders van Oxy bevindt zich een beursgenoteerde industriële investeerder uit China; Oxy kan mogelijk worden bijgestaan door andere industriële en financiële partners. “Het bod voorziet ook in een mogelijke interventie van het door Invitalia beheerde Bedrijfsreddingsfonds (Invitalia), op verzoek van het bedrijf in overleg met Oxy, ter ondersteuning van het turnaround-proces, de herlancering van historische Italiaanse merken en de bescherming van de luxe textielketen. De operatie omvat ook de mogelijke betrokkenheid van illimity Banca Ifis (illimity) als verstrekker van de zogenoemde ‘planfinanciering’”, specificeert de verklaring.

Het bod van Oxy is bindend, maar onderhevig aan bepaalde opschortende voorwaarden. Deze omvatten de bevestiging van de betrokkenheid van Illimity en Invitalia en het bereiken van de nodige overeenkomsten met de betrokken kredietinstellingen en vakbondsvertegenwoordigers. De overeenkomsten gaan over de schuldovername en het beheer van de arbeidsrelaties, met name de activering van sociale vangnetten.

De raad van bestuur van Aeffe heeft het bod van Oxy onderzocht en verwelkomt het als een belangrijke stap in het lopende herstelproces. De raad heeft besloten hiermee door te gaan, met de steun van zijn adviseurs en in coördinatie met Riccardo Ranalli, de expert die is aangesteld in het kader van de onderhandelde crisisregeling. Alle noodzakelijke activiteiten voor de implementatie worden gestart, met inachtneming van de belangen van het bedrijf, de groep, de schuldeisers en alle betrokken stakeholders.

Het management voegt toe dat “de komende weken de activiteiten doorgaan om de definitieve structuur van de operatie en het bijbehorende crisisreguleringsinstrument vast te stellen, met inachtneming van de vereiste termijnen en de benodigde vergunningen.”

Aeffe meldt verder dat op 15 juli 2026 een hoorzitting heeft plaatsgevonden bij de rechtbank van Bologna. Deze ging over de toekenning of verlenging van selectieve voorzorgsmaatregelen om het vermogen van het bedrijf en Pollini spa te beschermen tegen mogelijke executiemaatregelen van bepaalde schuldeisers. De rechter heeft de beslissing aangehouden tot na een volgende hoorzitting op 9 september 2026.