Aeffe: Meerdere partijen tonen interesse in sanering van de groep

Maandag vond op het Italiaanse ministerie van Ondernemingen en Made in Italy (Mimit) een nieuwe gespreksronde plaats over de situatie van het Italiaanse modeconcern Aeffe SpA. De in San Giovanni in Marignano gevestigde groep, die momenteel in een saneringsprocedure zit, omvat de merken Alberta Ferretti, Moschino en Pollini. Aanleiding voor de bijeenkomst is de start van een crediteurenakkoord en een collectieve ontslagprocedure.

Volgens een verklaring van Mimit liet het concern tijdens de bijeenkomst weten: “Het bedrijf heeft meerdere vrijblijvende blijken van interesse ontvangen van gekwalificeerde nationale en internationale partijen met bewezen marktkennis. De voorkeur gaat uit naar partijen die het behoud van de gehele productielocatie voor ogen hebben. Dit zijn de eerste gesprekken, en de komende weken kunnen er nog meer blijken van interesse volgen.”

De groep heeft als doel gesteld om eind mei een investeerder te vinden. Het heeft zich gecommitteerd aan een ‘constructieve dialoog met de vakbonden’ om het aantal oorspronkelijk geplande overtollige banen mogelijk te verminderen.

Mimit bevestigde op zijn beurt de volledige bereidheid om alle beschikbare ondersteuningsinstrumenten in te zetten. Het doel is om op korte termijn een geloofwaardig en duurzaam industrieel saneringsplan te ondersteunen. Tegelijkertijd moet de best mogelijke bescherming van banen worden gegarandeerd.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 28 april.