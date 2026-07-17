Aeffe: Rechtbank van Bologna keurt aandeelhouderslening van 2 miljoen euro goed

De rechtbank van Bologna geeft Aeffe spa toestemming voor het afsluiten van een renteloze aandeelhouderslening van 2 miljoen euro met aandeelhouders Colloportus srl en Fquattro srl. Dit zijn bedrijven van Alberta en Massimo Ferretti, gevestigd in San Giovanni in Marignano.

Gisteren kondigde het bedrijf, genoteerd aan de Euronext Milan-markt van de Italiaanse beurs, in een verklaring het volgende aan: “Na de hoorzitting op 26 juni heeft de rechtbank van Bologna het bedrijf toestemming gegeven voor het afsluiten van een renteloze aandeelhouderslening van twee miljoen met aandeelhouders Colloportus srl en Fquattro srl, met erkenning van het pre-deductie voordeel overeenkomstig artikel 22, lid 1, letter b), Ccii (de aandeelhouderslening).”

Terugbetaling aandeelhouderslening gegarandeerd door pandrecht op een lopende rekening

De aandeelhouderslening, volledig uitbetaald op 9 juli, is voor de dekking van de huidige financiële behoeften tot eind juli 2026. Dit is in afwachting van de ontvangst van bindende biedingen van potentiële investeerders.

Het bedrijf kondigde onlangs aan dat de due diligence en de besprekingen met Oxy Capital Italia srl nog gaande zijn na de door hen ingediende blijk van belangstelling. “Er zijn verschillende aanvullende niet-bindende biedingen ontvangen voor de aankoop van de bedrijfscomplexen van het bedrijf en zijn dochteronderneming Pollini spa (Pollini). Deze kunnen bindend worden na een verdere periode van due diligence en evaluatie, aangevraagd door de potentiële investeerders,” lichtte Aeffe enkele weken geleden toe in een notitie.

Daarnaast beschouwen de raden van bestuur van het bedrijf en van Pollini het niet-bindende bod van een industriële speler, voornamelijk actief op de Aziatische markt, als bijzonder interessant. Deze speler is actief in de kleding- en modesector en heeft aanzienlijke ervaring in het beheer van internationale merken.

Na ontvangst van deze biedingen zal het bedrijf een nieuwe aanvraag indienen bij de rechtbank. Deze aanvraag is voor de autorisatie van het pre-deductie voordeel onder artikel 22, lid 1, letter b), Ccci voor een verdere, meer substantiële lening. De lening is bedoeld om de financiële behoeften van de gehele tussenperiode tot aan de sluiting te dekken.

De terugbetaling van de aandeelhouderslening is gegarandeerd door een pandrecht op een lopende rekening, lichtte het management toe.

De aandeelhouderslening wordt terugbetaald op de eerste van de volgende data: de vervaldatum van de achttiende maand na de datum van uitbetaling; de bijschrijving op de rekening van het bedrijf van de opbrengst uit de verkoop van zijn bedrijfscomplex; of de inning door het bedrijf van de opbrengst uit de verkoop van een magazijnpand van Aeffe in San Giovanni in Marignano.