AFM waarschuwt: ‘koop nu, betaal later’ en finfluencers riskant voor jongeren

De betaalmethode Buy Now Pay Later (BNPL), dat consumenten de optie biedt om achteraf te betalen, is riskant voor jongeren. Dit meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een jaarverslag. De AFM benadrukt dat de toename van het aantal finfluencers, gebruikers van sociale media die online financieel advies geven, net zo zorgelijk is.

Achteraf betalen is populair. De BNPL-markt heeft 45 miljoen transacties met een totaalwaarde van 4,8 miljard euro in 2022 voltooid blijkt uit cijfers van de AFM. De betaalmethode achteraf betalen, waarbij een aankoop wordt uitgesteld, is met name populair bij jongeren. Steeds meer jongeren gaan hierdoor een lening aan en raken in financiële problemen. Gebruikers onder 35 jaar hebben het vaakst te maken met aanmaningskosten en incassobureaus.

Leeftijdscontroles worden omzeild. Uit het verslag blijkt dat minderjarigen, gebruikers tot en met zeventien jaar, vorig jaar zo’n 600.000 iDEAL-transacties voltooid bij aanbieders van BNPL die een leeftijdsvereisten hebben. Het gemiddelde bedrag van een betaling van minderjarigen was vijftig euro.

Het jaarverslag vraagt om aandacht voor de negatieve effecten van achteraf betalen en digitale aankoop verleidingen. Het fenomeen finfluencers wordt benoemd. Dit zijn sociale media gebruikers die volgers financieel advies geven. Jongeren worden in de verleiding gebracht online aankopen te doen die niet in hun belang zijn. Hier moet zicht op komen, vindt het AFM. Laura van Geest, de bestuursvoorzitter van de AFM zegt: 'Wetgeving is in aantocht, maar het is zaak daarop tijdig in te spelen zodat er in de tussentijd geen grote brokken worden gemaakt.’