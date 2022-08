Ahold Delhaize stelt beursgang Bol.com uit tot ‘betere omstandigheden’ op aandelenmarkt

Ahold Delhaize heeft besloten de beursgang van Bol.com in de tweede helft van 2022 uit te stellen, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. Het bedrijf zal op de mogelijke beursgang terugkomen wanneer ‘de omstandigheden op de aandelenmarkt gunstiger zijn’, zo staat in het verslag vermeld. Met de aanpassing en de strategie om ook overige ‘investeringen te herprioriteren’ om zo ‘rekening te houden met het huidige dynamische klimaat’ verwacht Ahold Delhaize de komende drie jaar tussen 250 en 300 miljoen euro aan extra kostenbesparingen te kunnen realiseren.

De omzet van Ahold Delhaize steeg in het tweede kwartaal gecorrigeerd voor inflatie met 6,4 procent naar 21,4 miljard euro. De winst kwam uit op 895 miljoen euro, een stijging van 0,5 procent. Binnen Europa daalde de winst echter met 11,5 procent. In de Verenigde Staten compenseerde een winststijging van 3,6 procent. De omzet in Europa en de Verenigde Staten steeg met respectievelijk 4,2 en 7,7 procent.

Bij Bol.com daalden de omzet in het afgelopen kwartaal met 2,1 procent, na een groei van 24,2 procent in het tweede kwartaal van 2021. Desondanks zou er hier volgens het rapport sprake zijn van een “verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022, aangezien Bol.com het opnieuw veel beter deed dan de e-commercemarkt, die naar schatting met een hoge ééncijferige daling is gekrompen.”

'Onjuiste timing voor beursgang Bol.com'

Ahold Delhaize kondigde voor het eerst aan een beursgang voor Bol.com te overwegen in november 2021. Over het uitstellen van de beursgang van Bol.com licht Frans Muller, CEO van Ahold Delhaize, verder toe: “Gezien de huidige omstandigheden op de aandelenmarkten hebben we besloten dat de tweede helft van 2022 niet langer het juiste moment is om bol.com te subIPO-en. Wij blijven ons inzetten voor het juiste toekomstige traject om waarde te creëren voor bol.com en Ahold Delhaize. (...) Onze onmiddellijke prioriteit is er dan ook voor te zorgen dat bol.com zijn leiderschapspositie kan blijven benutten en zijn strategische groeiplannen kan uitvoeren met een sterk rendement op kapitaal.”

Op basis van de resultaten stelt de groep hun verwachtingen voor de winst per aandeel op jaarbasis naar boven bij, naar een groei van ‘middelgrote tot kleine cijfers’. Oorspronkelijk werd uitgegaan van een daling met ‘kleine tot middelgrote cijfers’. Ook de prognose voor de vrije kasstroom wordt verhoogd, van 1,7 miljard euro naar 2,0 miljard euro.