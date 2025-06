'AI-advertentieplatform van Meta': Personalisatie en targeting centraal

Meta-eigenaar Mark Zuckerberg (eigenaar van Facebook, Instagram en WhatsApp) zet in op AI-advertenties. Het bedrijf werkt naar verluidt aan een advertentieplatform op basis van kunstmatige intelligentie dat adverteerders de mogelijkheid biedt om reclames gemakkelijker te personaliseren en gerichter weer te geven aan een specifieke doelgroep. Dat meldde The Wall Street Journal als eerste.

Volgens bronnen binnen het bedrijf wil Meta dat adverteerders binnenkort uitsluitend via AI-gestuurde advertenties werken. De AI-tool kan zelfstandig advertenties creëren – inclusief beeld, video en tekst – en deze gericht tonen aan specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld gebruikers in een bepaalde regio (dit heet geotracking in computerwetenschappen). Door deze tools zouden Meta-gebruikers verschillende versies te zien krijgen van dezelfde reclame, maar dan volledig aangepast op hun persoonlijke online gedrag. Om de technologie verder te ontwikkelen, investeert het bedrijf tussen de 64 en 72 miljard dollar (tussen 56,1 en 63,1 miljard euro) in AI-infrastructuur, zo schrijft The Guardian op basis van een financiële prognose.

Meta wil "een gelijk speelveld" voor bedrijven

Bekende modebedrijven maken steeds vaker gebruik van AI voor hun campagnes. Merken zoals H&M, Desigual en Mango experimenteren actief met AI-advertenties. Stradivarius lanceerde zelfs een collectie die volledig ontworpen en gepresenteerd werd met behulp van AI, inclusief virtuele modellen.

Meta’s Chief Marketing Officer Alex Schultz onderstreept in een LinkedIn-bericht dat de AI-tools van Meta kansen biedt voor kleinere bedrijven die om financiële redenen geen marketingbureaus kunnen inschakelen: “We geloven in de toekomst van (traditionele) bureaus, maar AI zorgt voor een gelijk speelveld."

Stradivarius gebruikt al jaren AI voor advertenties. Credits: Stradivarius

AI-reclame en maatschappelijke impact: Versterken algoritmes ongelijkheden?

Hoewel tech- en modebedrijven enthousiast zijn over de mogelijkheden van AI in de reclame, roept het gebruik van automatisering vragen op in de academische wereld. Verschillende wetenschappers binnen digitalisering (Mariëtte van Huijstee, Ilyaz Nasrullah, Wouter Nieuwenhuizen) benadrukken dat algoritmes – zoals die van Meta – niet neutraal zijn. Ook is het vaak onduidelijk hoe deze systemen beslissingen nemen, bijvoorbeeld wie deze beslissingen neemt en of hun vooroordelen van invloed zijn op welke content aan wie wordt getoond. Er is sprake van een "black box"-effect, waarbij gebruikers en bedrijven niet precies weten hoe de content wordt gecreëerd of verspreid.

De Amerikaanse onderzoeker Ruha Benjamin, hoogleraar aan Princeton University, stelt in haar boek Race After Technology dat algoritmes – bewust of onbewust – bestaande ongelijkheden kunnen versterken. Bijvoorbeeld: mensen in achterstandswijken krijgen vaker reclames voor goedkope producten of minder carrièrekansen te zien, terwijl mensen in welvarende buurten advertenties ontvangen voor luxe goederen of opleidingen. Zo kunnen bestaande sociale en economische verschillen onbedoeld worden verstrekt.