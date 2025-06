AI-bedrijf Tracksuit haalt 25 miljoen dollar op voor internationale groei

Het Amerikaanse AI-bedrijf Tracksuit heeft 25 miljoen dollar (omgerekend 21,69 miljoen euro) opgehaald in een financieringsronde om zijn internationale activiteiten uit te breiden. De B2B SaaS-startup verzamelt merkdata met behulp van kunstmatige intelligentie en bedient klanten zoals Steve Madden en The RealReal. Volgens het bedrijf wordt het opgehaalde kapitaal ingezet om dit jaar verder uit te breiden naar Europa en Azië.

De Serie B-financieringsronde werd geleid door investeringsmaatschappij VMG Partners uit San Francisco. Ook bestaande investeerders – Altos Ventures, Footwork, The Icehouse en Blackbird – namen deel aan de overtekende ronde. Tracksuit meldt een jaarlijkse groeisnelheid van 240 procent in de Verenigde Staten.

Het bedrijf beschikt momenteel over merkdata van meer dan 10.000 merken en heeft als doel dit aantal te verdubbelen tot 20.000 tegen eind 2025. Met het platform kunnen merken belangrijke statistieken monitoren, zoals merkbekendheid, overweging, gebruik, voorkeur en algemene perceptie in internationale markten.

“Wanneer merkdata zichtbaar en bruikbaar is, leidt dit tot betere beslissingen en sterkere prestaties,” stelt Tracksuit in het persbericht. “Ons doel is om merkdata in elke bestuurskamer te brengen. Met VMG hebben we een partner die begrijpt hoe je consumentenmerken kunt opschalen.”

Tracksuit werd opgericht in 2021 en heeft momenteel 150 medewerkers, verspreid over kantoren in New York, Londen, Sydney en Auckland. Het bedrijf verwacht in 2026 minstens 50 extra medewerkers aan te nemen om de wereldwijde groei te ondersteunen.