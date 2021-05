AI in de toeleveringsketen: logistiek management tijdens een crisis

Logistiek speelt een belangrijke rol in alle sectoren en daarmee ook in de modebranche. Met goed logistiek management dat berust op digitalisering en voortschrijdend inzicht kunnen bedrijven crisissen het hoofd bieden. De beste voorbeelden hiervan zijn de recentelijke blokkade van het Suezkanaal door een containerschip, waarvan de gevolgen wereldwijd merkbaar waren, en de huidige pandemie, die voor velen begint te veranderen in een logistieke nachtmerrie. FashionUnited sprak Andreas Nierlich, Sales Director Retail EMEA DACH bij Blue Yonder, een belangrijk supply chain platform op mondiaal niveau, over de huidige situatie en hoe artificiële intelligentie (AI), planning, en transparantie bedrijven kunnen helpen met het beheer van hun logistieke afdeling.

Hoe kan een goede logistiek bedrijven helpen in het beheer van een crisis, en om de toeleveringsketen efficiënter te maken, vooral met het oog op recente crisissen en verstoorde toeleveringsketens?

Andreas Nierlich: Een goede logistiek begint bij transparantie en planning. Transparantie met betrekking tot waar welke goederen zich op dat moment bevinden. Hierbij helpt de digitalisatie van de toeleveringsketen enorm. Bij het maken van een planning is het belangrijk zich te realiseren dat de toekomst niet deterministisch is en daarom niet 100 procent kan worden gepland. Dankzij machine-learning kan echter een kansberekening worden gemaakt van evenementen in de toekomst. De coronacrisis heeft er ook voor gezorgd dat veranderingen in planning op hele korte termijn noodzakelijk zijn, en digitalisering helpt ons dan weer om sneller te reageren op deze veranderingen, en met meer flexibiliteit. Daarnaast helpt het ons ook om de toekomst beter te beoordelen en om wendbaarder te worden.

Bedrijven die gebruik maken van oplossingen op basis van AI zijn beter in staat om gevolgen te minimaliseren dan zij die nog niet open staan voor moderne technologieën. In staat zijn snelle beslissingen te nemen op basis van data, en alternatieve bronnen van toelevering automatiseren, houdt een bedrijf draaiende.

Met behulp van artificiële intelligentie kan de kans op storingen in de toeleveringsketen beter worden ingeschat. Al kan alle AI ter wereld samen geen pandemie voorspellen, toch is technologie een cruciaal onderdeel van de oplossing. Het kan in enkele minuten op gegevens gebaseerde beslissingen nemen en de goederenstroom omleiden zodat de toeleveringsketens niet volledig tot stilstand komen.

Bedrijven zoals Marks & Spencer, Gap en Macy’s, tevens klanten van Blue Yonder, waren vroege gebruikers van artificiële intelligentie. Investeren en heroriënteren momenteel alleen de grote bedrijven zich in dit opzicht?

Niet alleen maar. Bedrijven zoals Best secret, Bonprix of Takko zijn ook klanten van ons, maar ook bedrijven buiten Europa en niet alleen de grote namen. Een kleine schoenenretailer uit Polen heeft ons recentelijk benaderd voor hulp met betrekking tot zijn groeistrategie via AI en een efficiëntere manier van plannen. Het is belangrijk dat deze drie krachten samenwerken: het besef dat er iets moet gebeuren, een focus op de gebieden waar AI op een zinvolle manier kan worden ingezet, en de toewijzing van de nodige financiële middelen.

Waar moet een modebedrijf idealiter beginnen dat gebruik wil maken van AI en zijn logistiek digitaler wil maken?

De eerste stap zou moeten zijn om de balans op te maken: Waar levert AI de snelste voordelen op? Vaak is het zinvol om te beginnen aan het einde van de keten, bij de afprijzingen. Daar kan men heel snel en zonder al te veel veranderingen in het proces toegevoegde waarde genereren, en dus ook andere zaken financieren. Dat is vaak het beste argument voor een verandering in het proces. Maar er zijn geen generieke aanbevelingen; elk bedrijf, elke situatie en elke bedrijfstak is anders.

Over argumenten voor digitalisering gesproken: Wat is het grootste voordeel van investeren in de toeleveringsketen?

Strategische aspecten, zonder twijfel. Een bedrijf wordt wendbaarder, er is meer automatisering en dus ook meer winst. Voor elke euro die wordt geïnvesteerd, is er meestal tien euro winst. Doorgaans gebeurt dat heel snel en is de investering binnen zes tot twaalf maanden terugverdiend.

Dat moet toch een zeer overtuigend argument zijn?

Planning en logistiek zijn bijvoorbeeld sterk met elkaar verweven, en in de modebranche zijn deze twee gebieden bijzonder moeilijk aan te pakken, vooral door de lange doorlooptijden als gevolg van de productie die plaatsvindt in het Verre Oosten. Bovendien zijn er veel factoren die het verloop van een seizoen beïnvloeden en kan men natuurlijk niet elke trend voorspellen. Hoewel planning en het kiezen van de juiste soort strategie zeker de kracht van de mens is, helpen digitalisering en AI bij het nemen van de juiste beslissingen om die strategie uit te voeren. Bijvoorbeeld: hoe goederen naar de winkels te distribueren. AI is het meest geavanceerd in het analyseren van de vraag en de prijsstelling, en kan bepalen: Wanneer moet ik afschrijven/prijzen verlagen zodat ik aan het eind van het seizoen mijn goederen optimaal kan verkopen? Dit is waar duurzaamheid ook in beeld komt.

Maken potentiële klanten zich zorgen over gegevensbeveiliging als zij kiezen voor meer digitalisering in hun toeleveringsketen?

Tegenwoordig zijn er nog maar weinig bedrijven die een 'no cloud'-strategie (een referentie naar het iCloud opslagsysteem van Apple, red.) hebben. Bovendien worden persoonsgegevens vaak nog niet verwerkt. Theoretisch zou men tot op klantniveau kunnen gaan, maar daar is de industrie nog ver van verwijderd. In ieder geval is een goede databeveiliging gegarandeerd. De huidige cloudoplossingen, zoals die van Amazon, Google of Microsoft, kunnen een nog betere beveiliging garanderen dan lokale oplossingen, vooral in het geval van aanvallen van hackers. Deze bedrijven investeren miljarden in hun publieke cloud-infrastructuur. In Europa staat de kwestie van gegevensbeveiliging zeer centraal.

Last but not least is er nieuws aan de bedrijfskant - kunt u ons meer vertellen over de overname van Blue Yonder door Panasonic?

Panasonic heeft in juli 2020 al een belang genomen van 20 procent in Blue Yonder; nu komt daar de resterende 80 procent bij (voor iets minder dan 6 miljard dollar, ongeveer 5 miljard euro), onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuringen. Voor Panasonic is de aankoop een langverwachte stap in de markt voor software, die winstgevender is dan die voor hardware. In ieder geval wordt een softwareleverancier overgenomen door een traditionele hardware/IoT-leverancier, wat wijst op een grotere onderlinge verbondenheid in de toekomst. Deze vervlechting helpt ons onze missie van een autonome toeleveringsketen te realiseren, waarbij we klanten in staat stellen hun toeleveringsketens te optimaliseren met de gecombineerde kracht van AI, machine learning en IoT en edge devices om processen in realtime te beheren.

Case study:

Moderetailer Bonprix was in staat om in slechts twee weken een volledig nieuwe prijsstrategie in Duitsland uit te rollen, die tegemoet kwam aan de verstoorde toeleveringsketen van het bedrijf en een veranderend consumentengedrag. De retailer uit Hamburg gebruikt Blue Yonder's prijsbepalingsdiensten al sinds 2014 als een puur marktgedreven tool, maar in het kader van de pandemie moest het bedrijf meer factoren meenemen, zoals individuele voorraadniveaus en de vraag.

In plaats van het zwaar verdisconteren en het oververkopen van producten met een grote vraag ten koste van producten die minder snel gaan, vertrouwde Bonprix op Blue Yonder's volledig geautomatiseerde lifecycle pricing strategie, waarin voorraad en vraag, maar ook big data en steeds veranderende omstandigheden zijn verwerkt, zodat Bonprix medewerkers hun tijd vrij hadden voor andere dringende taken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Veerle Versteeg.