Aigle benoemt Études Studio trio als artistiek directeuren

Aigle, het Franse outdoor lifestyle merk dat bekend staat om hun rubberen laarzen, heeft de drie designer van Études Studio als hun artistiek directeuren aangewezen, zo meldt WWD in een nieuwsbericht.

Aurélien Arbet, Jérémie Égry and José Lamali zullen hun eerste collectie presenteren in juni 2021. In afgelopen seizoenen heeft Aigle — dat valt onder MF Brands Group samen met Lacoste, The Kooples en Gant — samengewerkt met modemerken zoals Koché and Jean-Charles de Castelbajac.

Sandrine Conseiller, CEO van Aigle legt tegen WWD uit dat ze, door voor het eerst een artistieke directie aan te stellen, het merk wil versterken in het maken van milieuvriendelijke kleding. “Ik geloof echt dat we verder zullen groeien in duurzame mode in deze markt. En met het Études trio in ons team, zullen we ons beter kunnen houden aan onze doelen: het creëren van milieuvriendelijke kleding en accessoires die de wereld waar we op leven niet beschadigen, wat het grootste belang is voor Aigle.” Ook het trio van Études Studio geeft aan enthousiast te zijn over de nieuwe samenwerking: “We kijken er naar uit om onze visie te delen met Aigle en een nieuw hoofdstuk te schrijven in hun geschiedenis.”