Akkoord tussen vastgoed- en retailsector: huuropschorting voor winkeliers

Retailers die in de periode april-mei-juni 2020 minimaal 25 procent omzetverlies lijden als gevolg van de coronacrisis, komen in aanmerking voor een huuropschorting. Ook zullen verhuurders geen winkeliers uit hun panden zetten. Dat is te lezen in het Steunakkoord dat afgelopen vrijdag werd beklonken tussen vertegenwoordigers van de vastgoed- en retailsectoren en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Uitgangspunt is om “financiële pijn (te) verdelen tussen retailers (en hun aandeelhouders), verhuurders, banken en overheid”, zo is in het akkoord te lezen.

Voor winkeliers die ten minste minimaal 25 procent omzetverlies lijden worden de huren voor drie maanden opgeschort, gerekend vanaf begin april. Wat betreft de hoogte van de huuropschorting dicteert het steunakkoord “zoveel mogelijk verlichting met een minimum van 50 procent opschorting, waar nodig bijvoorbeeld 75 of 100 procent mits mogelijk voor verhuurder, rekening houdend met proportionaliteit in grootte en draagkracht.” In het akkoord wordt ruimte gelaten voor maatwerk, in het bijzonder voor internationale retailers. Ook wordt benadrukt dat volledige kwijtschelding van de huren tot de mogelijkheden behoort.

Verhuurders zijn niet wettelijk verplicht om zich aan de afspraken in het Steunakkoord te houden. Een woordvoerder van het ministerie zei zaterdag tegen Rtl Z dat er sprake is van een ‘gentlemen’s agreement’.

Jan Meerman, directeur van INretail en voorzitter van de stuurgroep Vestigingszaken van Detailhandel Nederland, nam actief deel aan de onderhandelingen voor het akkoord. Hij is tevreden over de resultaten. ”Ik ben blij dat alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen in dit lastige vraagstuk. Het is mooi om vast te kunnen stellen dat het private partijen lukte tot dit steunakkoord te komen zonder ingrijpen van de overheid. (...) Deze afspraken betekenen een flinke verlichting in de liquiditeit die heel veel retailers keihard nodig hebben om deze periode te overleven”, stelt Meerman in een persbericht van INretail.

