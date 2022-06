Alessandro Beretta benoemd tot CEO Valentino Europa

Het modehuis Valentino heeft Alessandro Beretta aangesteld als Chief Executive Officer Europe, zo is te lezen in een persbericht.

Beretta rapporteert in zijn nieuwe functie vanaf 1 juni 2022 rechtstreeks aan Laurent Bergamo, CCO van de VS, Europa, het Midden-Oosten en Brazilië. Beretta zal de expansie van de Europese markt stimuleren voor retail- en wholesale-kanalen, zo meldt het persbericht.

In afstemming met het hoofdkantoor zal hij zich richten op de implementatie van een zogheten Client and Colleague Centric strategy, waarbij de belangen van klanten en werknemers voorop staan. Het is de bedoeling dat Beretta aan het roer staat van een digitale transformatie en gebruikmaakt van ´Couture Clienteling´, waarbij langetermijnrelaties met klanten worden opgebouwd op basis van data over hun voorkeuren, gedrag een aankopen.

Beretta zal in zijn nieuwe functie als CEO van Europa ook optreden als merkambassadeur van Maison Valentino, die de merkbekendheid versterkt en de passie voor het bedrijf stimuleert.

Alessandro Beretta begon zijn carrière bij de multinational Procter & Gamble waar hij verschillende functies bekleedde. Later stapte hij over naar Nike, waar hij werd aangesteld als Partner Management Directeur van Zuid-Europa.