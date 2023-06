‘Alibaba Group wil lokale activiteiten in Europa uitbreiden’

De Chinese internetgigant Alibaba Group richt zich op het bouwen van lokale bedrijven en online platforms buiten China. De voorzitter van de internetgigant vertelt aan Reuters dat het nu prioriteit wil geven aan de uitbreiding in Europa.

“Waar we ons in de toekomst meer op zullen richten is het opbouwen van lokale bedrijven, dus je zult zien dat TMall, dat we in China hebben, TMall wordt in Europa, wat betekent dat we lokale merken en lokale klanten in lokale markten bedienen”, aldus J. Michael Evans tijdens een technologieconferentie in Parijs, volgens Reuters.

Alibaba is begonnen met een proefproject in Spanje. Deze zal later worden uitgerold in heel Europa.