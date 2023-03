Alibaba Group wordt opgedeeld in zes eenheden om bedrijf wendbaarder te maken

De Chinese internetgigant Alibaba Group wordt opgesplitst. Het bedrijf gaat over in zes aparte eenheden, waarvoor afzonderlijk kapitaal zal worden gezocht in de vorm van een beursgang of investeringen. Dat schrijft het bedrijf in een persbericht.

De Alibaba Group wordt onderverdeeld in de Cloud Intelligence Group, de Taobao Tmall Commerce Group, de Local Services Group, de Global Digital Commerce Group, de Digital Media and Entertainment Group, en een cluster met de naam Cainiao Smart Logistics. Elke groep vertegenwoordigt een tak van de voormalige Alibaba Group, van online retail - waar het bedrijf in Europa vooral bekend om is - tot logistiek, entertainment en kunstmatige intelligentie.

De Alibaba Group zelf wordt een holding, een soort paraplubedrijf boven de zes clusters. Daniel Zhang, de huidige CEO van de Alibaba Group, blijft aan als CEO en voorzitter van de holding. Elk van de zes gesplitste groepen krijgt een eigen CEO en raad van bestuur. Zhang wordt ook CEO van de Cloud Intelligence Group.

De stap is bedoeld om de bedrijven ‘wendbaarder te maken’ en om ‘marktkansen beter te benutten en groei te stimuleren’, zo is in het persbericht te lezen. Wat Zhang betreft kunnen alle bedrijven op eigen houtje op zoek gaan naar investeringen, of een beursgang overwegen.

De enige uitzondering op deze regel is Taobao Tmall Commerce Group, die volledig eigendom blijft van de Alibaba Group. Onder dit bedrijf vallen onder meer de online marktplaatsen Taobao en Tmall.