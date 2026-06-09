Alibaba in het vizier van Washington vanwege vermeende militaire banden

Washington - De Verenigde Staten publiceerden maandag een bijgewerkte lijst van Chinese bedrijven die volgens hen de strijdkrachten van het land ondersteunen. De lijst omvat onder andere e-commercegigant Alibaba, zoekmachineprovider Baidu en fabrikant van elektrische voertuigen BYD.

De bekendmaking van de aanwijzingen door het Amerikaanse ministerie van Defensie komt enkele weken voor een geplande ontmoeting tussen president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping in Peking. Beide partijen streven naar stabiliteit in hun bilaterale relatie.

De update van het Pentagon volgt maanden na de publicatie en daaropvolgende intrekking van een eerdere versie van de lijst, zonder opgaaf van redenen. De nieuwe lijst is grotendeels gelijk aan de kortstondig gepubliceerde versie uit februari. Twee fabrikanten van geheugenprocessors staan opnieuw op de zwarte lijst na een eerdere verwijdering: ChangXin Memory Technologies en Yangtze Memory Technologies.

“Deze bijgewerkte lijst van Chinese militaire bedrijven is een waarschuwing voor Amerikaanse bedrijven, alle overheidsniveaus en het Amerikaanse volk”, aldus vertegenwoordiger John Moolenaar, de Republikeinse voorzitter van de Selecte Kamercommissie voor China. In een verklaring dringt hij er bij Amerikaanse bedrijven op aan ‘te stoppen met zakendoen met deze bedreigingen voor onze nationale veiligheid’ of het risico te lopen ‘de militaire opkomst van China te faciliteren’.

De lijst treft ook enkele van China's grootste techgiganten in de race om kunstmatige intelligentie, waaronder Alibaba, Baidu en Tencent.

Baidu verwerpt de opname op de lijst in een verklaring op Chinese sociale media en noemt de beschuldigingen ‘volledig ongegrond’. “De bewering dat Baidu een militair bedrijf is, is volledig ongegrond. We zullen niet aarzelen om alle middelen die tot onze beschikking staan in te zetten om het bedrijf van de lijst te laten verwijderen”, aldus een woordvoerder.

Alibaba noemt de opname op de lijst ‘een vergissing’ en dreigt met juridische stappen. “Alibaba Group is geen Chinees militair bedrijf en maakt geen deel uit van een militair-civiele fusiestrategie”, aldus het bedrijf in een verklaring.

Trump nodigt Xi uit voor een bezoek aan Washington in september. De lijst kan de spanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld echter aanwakkeren.