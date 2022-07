Alibaba krijgt boete voor overtreden Chinese concurrentieregels

Chinese internetgigant Alibaba heeft een boete gekregen van de Chinese mededingingsautoriteit. Het bedrijf zou de concurrentieregels hebben overtreden omdat het bedrijf niet duidelijk was over hoeveel het voor overnames van andere bedrijven had betaald. Hoe hoog de boete precies is, is onduidelijk.

Per overtreding kan de boete oplopen tot 500.000 Chinese yuan, omgerekend 73.500 euro. Bij vijf overnames heeft Alibaba de regels overtreden. Alibaba nam bijvoorbeeld streamingdienst Youku Tudou, maar verschafte de autoriteiten niet genoeg informatie hierover.

Het is niet de eerste boete die Alibaba heeft gekregen van de Chinese mededingingsautoriteit. In april 2021 kreeg het bedrijf nog een boete van 18,2 miljard yuan, destijds rond de 2,3 miljard euro, opgelegd. Deze boete kreeg het omdat het naar verluidt de macht misbruikt had sinds 2015 door aangesloten verkopers te verbieden op andere e-commerce platformen hun producten te verkopen. Dit is in strijd met het anti-monopolie beleid van China. Bij de geldboete kwam nog een extra straf. Alibaba moest de manier van handelen herzien en nog drie jaar rapporteren aan de mededingingsautoriteit.