Alibaba noteert miljardenverlies in tweede kwartaal

Alibaba Group Holding Limited heeft in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar een verlies van 20,6 miljard yuan genoteerd. Omgerekend komt het neer op 2,78 miljard euro. Uit het financiële verslag blijkt dat de Chinese e-commerce reus ook de impact voelt van het afkoelen van de economie.

Het nettoverlies schrijft Alibaba toe aan een ‘daling van de marktprijzen van de aandelenbeleggingen in beursgenoteerde bedrijven’, naast andere factoren. Daarbij steeg de omzet maar met 3 procent jaar op jaar en kwam neer op 207,2 miljard yuan. In euro’s komt dit neer op 28 miljard. De groei van de omzet werd gedempt door de heropleving van Covid-19 in China en een vertraging in handel buiten de landsgrenzen, aldus het verslag.

Een week geleden vond nog het jaarlijkse shopping festival van Alibaba plaats op Singles’ Day (11 november). Waar het jaar op jaar een dag van omzetgroei was voor het bedrijf, maakte Alibaba nu voor het eerst geen concrete omzetcijfers bekend.