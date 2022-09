Alibaba's Lazada plant komst naar Europa

Alibaba's dochterbedrijf Lazada wil de stap naar Europa maken, zo meldt Bloomberg. Specifieke plannen worden nog niet onthult door de CEO van de Lazada Group.

"Europa is een grote markt en voor veel van onze Europese merken, is hun grootste retailpartner in China de Alibaba Group vanwege hun verkoop in China en andere markten," aldus Lazada CEO James Dong, tegen Bloomberg. "We gaan waar merken willen dat we gaan."

Lazada is een e-commerce platform. Het verkoopt dames-, heren- en kindermode maar heeft nog een veel breder assortiment dan dat. Ook verkoopt het elektrische apparaten, interieur, cosmetica, keukengerei maar ook items voor het rijden van motors of auto's.