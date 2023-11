Alibaba verliest 20 miljard aan marktwaarde door besluit Cloud-bedrijfstak toch niet los te trekken

Alibaba Group verandert de plannen. De Chinese e-commerce gigant gaat de Cloud-bedrijfstak toch niet lostrekken van de groep, zo meldt de groep in een financiële update.

Met de ‘spin-off’ van de Cloud-bedrijfstak kon de Chinese groep tussen de 41 en 60 miljard euro ophalen, dat was tenminste de verwachting van analisten. “Alibaba zal niet een volledige spin-off van de Cloud Intelligence Group nastreven vanwege de onzekerheden die zijn ontstaan door de recente exportrestricties betreffende computerchips door de Verenigde Staten,” zo zou zijn gemeld door mede-oprichter Joseph Tsai, aldus Reuters.

De onverwachte beslissing van het bedrijf had ook zijn effect op de aandelenprijs van Alibaba Group. In totaal verdampte 20 miljard dollar (18,2 miljard euro) aan marktwaarde door de plotse daling van de aandelenprijs. Het was de grootste daling die het in een dag maakte sinds ruim een jaar.