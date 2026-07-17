Alistar sterker in fashion en retail door toetreding van TCOG

Alistar, Europees full-service technologiepartner en specialist in AI, businessapplicaties, data en ICT, neemt TCOG over. TCOG is een toonaangevende Microsoft-partner met kantoren in België, Nederland en India. Hierdoor versterkt Alistar zijn expertise in fashion-, retail- en omnichanneloplossingen en breidt het zijn internationale aanwezigheid verder uit. Alistar groeit tot ruim 930 medewerkers en realiseert nu een jaarlijkse omzet van 160 miljoen euro.

Eén geïntegreerde oplossing voor complexe omnichannel supply chains

Met TCOG voegt Alistar gespecialiseerde fashion- & retailsoftware en jarenlange sectorkennis toe aan zijn portfolio. Als Trusted Microsoft ERP Partner en Diamond LS Retail Partner brengt TCOG de technologie, inzichten en begeleiding binnen die retailers en modebedrijven nodig hebben om te groeien in een markt waarin supply chains steeds complexer worden en klantverwachtingen blijven stijgen.

“Met TCOG halen we diepgaande expertise binnen om de fashion- en retailindustrie klaar te maken voor de AI-revolutie. Uit de Alistar AI Benchmark 2026 blijkt dat het geloof in AI groot is, maar de stap naar concrete resultaten lastig blijft. Door de retail- en supply chain-kennis van TCOG te combineren met onze data- en AI-kracht, helpen we deze bedrijven om AI betrouwbaar in te zetten: van scherpere forecasting tot meer grip op alle bedrijfsprocessen," zegt Jan Hofman, CEO van Alistar.

"De aansluiting bij Alistar is voor ons een logische volgende stap. We blijven doen waar we sterk in zijn: geïntegreerde oplossingen voor de fashion- & retailbranche. De schaal, het netwerk en de slagkracht van een sterk Europees bedrijf krijgen we er nu bij. Onze klanten en collega's kunnen rekenen op continuïteit én op nieuwe groeikansen," vult Francis Adams, CEO van TCOG, aan.

Van AI-belofte naar resultaat, ook in fashion en retail

Uit de Alistar AI Benchmark 2026 blijkt dat 87 procent AI als een enorme kans ziet, maar amper 6 procent het echt in de processen heeft verankerd. Het geloof is er dus, maar schaal en kwaliteitsborging ontbreken nog. Voor fashion- en retailbedrijven weegt die kloof extra zwaar.

Net bij grillige vraag, snel wisselende collecties en complexe supply chains over meerdere kanalen, kan AI het verschil maken in forecasting en in voorraad- en assortimentsbeheer op voorwaarde van een betrouwbaar datafundament en sectorkennis. Door de retail-expertise van TCOG te combineren met de data- en AI-kracht van Alistar, brengen we AI voor deze bedrijven van belofte naar dagelijkse praktijk.

Over Alistar

Alistar is een Europese full-service technologiepartner die organisaties helpt om hun digitale ambities waar te maken. Door menselijk inzicht, data en technologie samen te brengen, worden slimme oplossingen ontwikkeld die processen versnellen, schaalbaarheid vergroten en duurzame groei mogelijk maken. Altijd strategisch. Altijd mensgericht.

Alistar biedt end-to-end-oplossingen gaande van AI, bedrijfsapplicaties, modern workplace, CRM, ERP, data & BI, security en e-business. We bieden strategisch advies, implementatie en ondersteuning op expertniveau in digitaliseringsprojecten. Alistar heeft zijn hoofdzetel in het Belgische Gent en heeft kantoren in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Argentinië, Indonesië en India.

Over TCOG

TCOG is dé toonaangevende Microsoft Dynamics 365 Business Central- en LS Central-partner met een sterke focus op fashion en retail. Met ruim 100 medewerkers ondersteund TCOG vanuit Nederland, België en India retailers & groothandels bij ERP-implementaties, Retail automatisering, integraties en continue optimalisatie.

Met branchespecifieke oplossingen zoals itSuitsFashion 365, LS Central & Integration Manager, combineert TCOG diepgaande kennis van fashion- en retailprocessen met technologische expertise. Zo helpt TCOG klanten om efficiënter te werken, schaalbaar te groeien en klaar te zijn voor de toekomst.