Allbirds, Inc. kondigt transformatieplan aan na toegenomen nettoverlies in FY22

Allbirds, Inc. heeft in het boekjaar 2022 het nettoverlies zien toenemen, zo blijkt uit het financiële jaarverslag van het Amerikaanse bedrijf. Het nettoverlies is in vergelijking met boekjaar 2021 ruim verdubbeld naar een bedrag van 101,4 miljoen dollar, omgerekend zo’n 95,7 miljoen euro.

De netto omzet van het bedrijf steeg echter wel in boekjaar 2022. De omzet nam toe met 7,3 procent waardoor het op 297,8 miljoen dollar uitkwam. Omgerekend is dit zo’n 281 miljoen euro.

Hoger netto verlies leidt tot aankondigen transformatieplan bij Allbirds

Allbirds geeft aan dat het een strategische transformatieplan aankondigt om ‘groei aan te wakkeren de komende jaren, maar ook kapitaal efficiëntie te verbeteren en winstgevendheid te stuwen’, aldus het bericht. Het plan richt zich op vier pijlers: De producten en het merk nieuwe kracht geven, de winkels in de Verenigde Staten optimaliseren en het tempo van winkelopeningen afremmen, de internationale go-to-market-strategie herzien en als laatste het verbeteren van kosten en kapitaal efficiëntie.

Uitspraken over de verwachting van het huidige boekjaar doet Allbirds, Inc. niet. Het spreekt zich alleen uit over de verwachting voor het eerste kwartaal van het boekjaar. Hierin verwacht het een omzetdaling tussen de 20 en 28 procent wat leidt tot een netto omzet tussen de 45 en 50 miljoen dollar (37,7 miljoen en 47,9 miljoen euro). Het aangepaste ebitda (winst voor belastingen, rente, amortisatie en afschrijvingen) komt naar verwachting tussen de 29 en 26 miljoen dollar in de min uit (27,3 miljoen en 24,5 miljoen euro).