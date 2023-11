Allbirds’ omzet schiet omlaag met 21,2 procent in derde kwartaal

Amerikaans bedrijf Allbirds, Inc. heeft te maken met een flinke omzetdaling in het afgelopen derde kwartaal. De omzet daalde met 21,2 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal het voorgaande jaar.

Door de daling komt de omzet neer op 57,2 miljoen dollar. Omgerekend is dit 53,5 miljoen euro. De daling wordt door Allbirds, Inc. aan verschillende factoren toegeschreven. Ze veranderde het bedrijf het distributiemodel in Zuid-Korea en Canada. Daarnaast gaf het bedrijf veel kortingen, werden er überhaupt minder producten verkocht én had het last van de effecten van ongunstige wisselkoersen, aldus de financiële update.

Het nettoverlies van het bedrijf kwam in het kwartaal terecht op 31,6 miljoen dollar. In euro’s is dit 29,6 miljoen.