Allbirds rapporteert omzet- en winstdaling in derde kwartaal tijdens herstructurering

De financiële resultaten van Allbirds, Inc. voor het derde kwartaal van 2025 zijn in lijn met de verwachtingen van het management. Dit ondanks aanhoudende structurele tegenwind door de herstructurering. De netto-omzet kent een daling van 23,3 procent op jaarbasis tot 33 miljoen dollar. Dit is voornamelijk het gevolg van geplande sluitingen van winkels en de overgang van internationale markten naar een distributiemodel.

Het nettoverlies voor het kwartaal is 20,3 miljoen dollar en het aangepaste EBITDA-verlies van 15,7 miljoen dollar overschrijdt de prognose licht.

CEO Joe Vernachio benadrukt de vooruitgang op productgebied: “We zijn verheugd resultaten voor het derde kwartaal te leveren die in lijn zijn met onze verwachtingen, gekenmerkt door een sterke stroom van nieuwe productintroducties, waarvan vele op een goede respons van klanten konden rekenen.” Vernachio bevestigt de tweeledige focus van de bedrijfsstrategie: de productmotor ondersteunen met overtuigende marketing om ‘de groei opnieuw aan te wakkeren’ voor het feestdagenseizoen, en tegelijkertijd interne veranderingen versnellen. Hij voegde toe: “Onze teams richten zich op het versnellen van de vooruitgang binnen onze herstructurering in de komende kwartalen.” Hij benadrukt dat het bedrijf “concrete stappen neemt om de kosten verder te verlagen, de liquiditeit te vergroten en waardecreërende kansen na te streven.”

Het voorraadbeheer blijft gedisciplineerd, met een daling van 25 procent tot 43,1 miljoen dollar. Het bedrijf stelt zijn netto-omzetprognose voor het volledige jaar 2025 neerwaarts bij naar een bedrag tussen 161 miljoen dollar en 166 miljoen dollar. Dit weerspiegelt de aanzienlijke impact van de strategische structurele transities.