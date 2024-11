Allbirds sluit distributieovereenkomsten in Europa en Latijns-Amerika

Schoenenmerk Allbirds heeft twee nieuwe partners gevonden voor de distributie van haar producten in Europa en Latijns-Amerika, zo kondigt het bedrijf aan.

Vanaf 1 juli 2025 zal Chris Sports de exclusieve distributeur zijn van Allbirds in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Liechtenstein en Zwitserland, terwijl het Uruguayaanse Wystam het merk zal lanceren in een aantal Zuid-Amerikaanse landen, waaronder Ecuador, Paraguay en Argentinië.

De twee overeenkomsten breiden het bestaande internationale distributiemodel van Allbirds uit, een model waar het bedrijf het afgelopen jaar in vijf van haar belangrijkste regio's naar is overgestapt, zo wordt opgemerkt door financieel directeur Annie Mitchell.

Over deze nieuwe partnerschappen, waarmee het aantal dergelijke overeenkomsten op 11 bedrijven komt, voegt Mitchell toe: "Samen geloven we dat we aanzienlijke groei en merkwaarde kunnen realiseren in deze twee belangrijke regio's voor ons bedrijf."

Bij Chris Sports is de nieuwste distributieovereenkomst niet alleen een "belangrijke stap" voor het bedrijf, maar bouwt het ook voort op de inspanningen om "onze verantwoordelijkheid als bedrijf te vervullen", aldus business unit manager Florian Lenz.

Lenz vervolgt: "Met Allbirds aan onze zijde willen we een positieve impact hebben op het milieu en onze klanten inspireren om duurzame keuzes te maken."