Allbirds tekent nieuwe distributieovereenkomsten in Eurazië

Het Amerikaanse schoenenmerk Allbirds heeft drie nieuwe distributieovereenkomsten aangekondigd voor meerdere gebieden in Eurazië, waaronder de Balkan, Israël, Turkije en Centraal-Azië. Dit is onderdeel van de strategie om op lange termijn schaalbare groei in overzeese markten te realiseren.

De distributiesamenwerking omvat Tradist Distribution in Turkije en Centraal-Azië, ingaande juli 2025; 911 Fashion in Israël, vanaf oktober 2025; en Beosport wordt verantwoordelijk voor de Balkan, ingaande januari 2026.

Annie Mitchell, financieel directeur van Allbirds, verklaarde: “Onze strategische beslissing om over te stappen op een distributeursmodel in internationale regio's blijkt zeer succesvol.”

“In de afgelopen achttien maanden hebben we samengewerkt met topdistributeurs en het bereik van ons merk uitgebreid met een winstgevend bedrijfsmodel. Met de ondertekening van deze drie nieuwe overeenkomsten kijken we ernaar uit om het merk Allbirds naar meer landen in Eurazië te brengen.”

Met deze overeenkomsten heeft Allbirds nu wereldwijd distributieovereenkomsten met zestien bedrijven. In mei tekende het schoenenmerk Kiwi Life Group als exclusieve distributeur in Midden-Amerika, het Caribisch gebied, Chili en Colombia, naast Trendy King voor Spanje en Portugal.