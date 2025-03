Allbirds vermindert jaarlijks verlies aanzienlijk dankzij kostenbesparingen

De Amerikaanse aanbieder van schoenen en kleding, Allbirds Inc., heeft in het boekjaar 2024, zoals verwacht, aanzienlijke minder omzet gedraaid. Dankzij het lopende besparingsprogramma heeft het bedrijf het verlies echter aanzienlijk kunnen verminderen.

Volgens een dinsdag gepubliceerd bericht, bedroeg de omzet vorig jaar 189,8 miljoen dollar (174,0 miljoen euro). Dit komt neer op een daling van 25,3 procent in vergelijking met 2023. Het bedrijf verklaarde dat de verliezen voornamelijk te wijten zijn aan lagere verkoopcijfers in de eigen retail, de gerichte sluiting van winkels in de Verenigde Staten en de gevolgen van de strategische veranderingen in de internationale distributie.

Voor 2025 voorspelt het bedrijf verdere vooruitgang in het resultaat

Allbirds boekte echter vooruitgang bij het resultaat. Dankzij een hogere brutomarge, uitgebreide kostenbesparingen en lagere eenmalige lasten, daalde het operationele verlies van 153 miljoen dollar in het voorgaande jaar naar 97,6 miljoen dollar. Het gerapporteerde nettoverlies daalde met 39 procent naar 93,3 miljoen dollar (85,6 miljoen euro).

Voor 2025 voorspelt het management een omzet tussen de 175 miljoen en 195 miljoen dollar. Het verlies voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, gecorrigeerd voor bijzondere posten (EBITDA), dat in 2024 70 miljoen dollar bedroeg, zal naar verwachting worden teruggebracht tot tussen de 25 miljoen en 28 miljoen dollar.