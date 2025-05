Allbirds vindt distributiepartner voor nog twee regio's

De Amerikaanse aanbieder van schoeisel en kleding, Allbirds Inc., heeft de strategische transformatie van haar internationale verkopen verder doorgevoerd. Het bedrijf introduceerde donderdag nieuwe partners voor belangrijke markten in Zuid-Europa, evenals in Zuid- en Midden-Amerika.

Zo zal het Spaanse handelsbedrijf Trendy King in de toekomst de distributie van Allbirds in Spanje en Portugal overnemen. Sinds dit voorjaar is de Kiwi Life Group verantwoordelijk voor de bijbehorende activiteiten van het merk in Midden-Amerikaanse en Caribische staten, evenals in Chili en Colombia.

Financieel directeur Mitchell ziet groeimogelijkheden in nieuwe verkoopregio's

De financieel directeur (CFO) van Allbirds, Annie Mitchell, verwelkomde de laatste overeenkomsten. Ze legde in een verklaring uit: “We zijn verheugd onze reikwijdte uit te breiden naar extra regio's waar we een kans zien om een sterke aanwezigheid op te bouwen en een duurzame groei op lange termijn te realiseren. Terwijl we momentum blijven winnen met onze initiatieven op het gebied van productinnovatie, marketing en klantervaring, kijken we ernaar uit om met deze distributiepartners van wereldklasse samen te werken om het merk Allbirds te introduceren bij hun lokale klanten.”

Iets meer dan twee jaar geleden presenteerde Allbirds een strategisch transformatieplan gezien de hoge verliezen, dat voorziet in fundamentele veranderingen in het businessmodel. De maatregelen die destijds werden besloten, omvatten onder meer het toewijzen van internationale verkoopactiviteiten aan lokale partnerbedrijven. De afgelopen jaren heeft Allbirds al partners kunnen winnen voor tal van buitenlandse markten.