Alpaca-scheerders voor de rechter na onthulling van PETA

Scheerders van een alpacaboerderij in Peru zullen in juli voor de rechter verschijnen. People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) heeft bewijsmateriaal laten zien van ernstige dierenmishandeling op de locatie.

Een undercoveronderzoek van de organisatie bracht gruwelijke praktijken aan het licht die werden uitgevoerd op de Mallkini-boerderij, waar vijf scheerders uiteindelijk door de nationale politie zijn beschuldigd van wreedheid tegen dieren.

Volgens PETA, die de formele klacht had ingediend, was te zien hoe arbeiders alpaca's ruwweg scheerden met een elektrische tondeuse, dieren tegen tafels sloegen en sommige dieren daardoor deed 'overgeven uit angst'.

In reactie op de aankondiging van het proces zei PETA-directeur Daniel Paden: “Deze historische aanklachten zenden de boodschap uit dat de alpaca-industrie niet langer schreeuwende, bloedende dieren ongestraft kan verminken.”

“PETA kijkt ernaar uit dat deze scheerders ter verantwoording worden geroepen en raadt consumenten aan nooit alpacawol te kopen.”

In het licht van het onderzoek merkte PETA op dat veel grote detailhandelaren het gebruik van alpacawol hadden verboden, met name van de Mallkini-fam, die eigendom is van leverancier Michell Group.

De non-profitorganisatie zegt dat onder meer Marks & Spencer, Esprit, Gap en de H&M Group als gevolg van de openbaringen de banden met Michell hebben verbroken. PETA doet een beroep op andere bedrijven, zoals Anthropolgie, om dit voorbeeld te volgen.