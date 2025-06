Altera koopt winkelcentrum in Arnhem: focus op convenience retail

Altera heeft de retailportefeuille van het Altera Retail Fund uitgebreid met de aankoop van winkelcentrum Rijkerswoerd in Arnhem. Dat maakte het vastgoedbedrijf vandaag bekend. Het centrum beslaat zo’n 6.200 vierkante meter en herbergt twintig winkels, waaronder supermarkten Jumbo en Aldi en modezaak Gewoon Jij Joos Fashion.

Het Altera Retail Fund richt zich op toekomstbestendige wijkwinkelcentra en solitaire supermarkten in Nederland. Met een focus op convenience retail streeft het fonds naar een gebalanceerde mix van winkels die voorzien in de dagelijkse behoeften van de buurt. Daarbij houdt Altera rekening met maatschappelijke trends zoals vergrijzing en de groei van online winkelen.

“De aankoop van winkelcentrum Rijkerswoerd sluit perfect aan bij onze strategie: investeren in duurzame, toekomstbestendige centra die inspelen op de dagelijkse behoeften van de buurt,” aldus Jaap van der Bijl, CEO van Altera. “Convenience retail biedt stabiele rendementen, is minder gevoelig voor e-commerce en versterkt de sociale cohesie in de wijk.”

Winkelcentrum Rijkerswoerd werd gebouwd in 1997 en in 2023 grondig gerenoveerd. Zo werden de winkelpuien vernieuwd, extra groen toegevoegd en zonnepanelen geplaatst - een investering in duurzaamheid en uitstraling.

De verkoper werd bijgestaan door Brikks, terwijl Altera juridisch werd geadviseerd door Dentons. Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Volgens de website van Altera beheert het in 2025 ongeveer 3,2 miljard euro aan vastgoed, verdeeld over woningen en winkels.