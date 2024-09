Alteri overweegt bod op Kurt Geiger

Alteri Investors, de voormalige eigenaar van Missguided, overweegt naar verluidt een bod op schoenenmerk Kurt Geiger. Daarmee is het een van de vele partijen die interesse zouden hebben in de Britse retailer.

Het bedrijf is momenteel in handen van private-equityfirma Cinven, die vorig jaar Bank of America heeft aangesteld om een veilingproces te begeleiden. Volgens Sky News heeft dit inmiddels een aantal geïnteresseerde partijen aangetrokken, waaronder luxegoederenconcerns en andere buyout-firma's.

Bronnen binnen de City vertelden de nieuwszender dat er in het weekend gesprekken in een vroeg stadium plaatsvonden tussen Alteri en Cinven, maar dat deze niet exclusief waren. Hoewel een exacte waardering momenteel onduidelijk is, verwachten bankiers dat de retailer voor ongeveer 400 miljoen pond van de hand zou kunnen gaan.

Kurt Geiger is momenteel bezig met een expansie, met name in de VS. Vorig jaar sloot het bedrijf een schuldendeal van 150 miljoen pond af om deze strategie te financieren en bestaande leningen te herfinancieren.

In zijn laatste financiële verslag meldde de retailer dat de VS snel zijn grootste markt is geworden, met een bruto-omzet van 255 miljoen pond in 2024, tegenover 2,5 miljoen pond in 2018.

In de afgelopen vijf maanden is de omzet in Noord-Amerika alleen al met 104 procent gestegen, wat de plannen om de winkelvoetafdruk in de regio uit te breiden bevestigt. Dit najaar openen er drie nieuwe winkels in New York, Los Angeles en San Diego. Het bedrijf streeft de komende jaren naar 50 Amerikaanse winkels.