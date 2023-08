Amazon beboet voor onveilige werksituatie in distributiecentrum

De Amerikaanse e-commercegigant Amazon stelt zijn werknemers in een van zijn distributiecentra bloot aan ergonomische risico’s, dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse arbodienst Osha. Het gaat dit keer om het magazijn in Logan Township, New Jersey (Verenigde Staten).

Tijdens het onderzoek ontdekten inspecteurs dat de werknemers in het distributiecentrum van Amazon taken moesten uitvoeren die leidden tot lichamelijke belasting die spier- en skeletaandoeningen veroorzaakten. Wanneer medewerkers gewond raakten, kregen zij ook niet de juiste medische zorg aangeboden, schrijft Osha in een bericht op de website.

“Het werk van Amazon-werknemers in de distributiecentra van het bedrijf is fysiek zwaar, waardoor de beschikbaarheid van goede medische hulp extreem belangrijk is”, aldus Osha Area Directeur, Paula Dixon-Roderick, in het bericht. “Amazon moet meer doen om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers te beschermen, waaronder het implementeren van een bedrijfsbrede strategie om bekende en te voorkomen gevaren aan te pakken.”

De bevindingen van het onderzoek zorgen ervoor dat Amazon een boete krijgt van ruim 15.000 dollar, omgerekend zo’n 13.600 euro. Het is de zesde keer in 2023 dat Osha, Amazon beboet voor overtredingen.