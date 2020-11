Amazon beschuldigd van concurrentievervalsing door gegevensmisbruik

De Europese Commissie beschuldigt e-commercegigant Amazon van concurrentievervalsing. Dat melden internationale media, waaronder De Tijd. Margrethe Vestager, de Europese commissaris voor Concurrentie, heeft een formele aanklacht ingediend tegen het techbedrijf, dat de gegevens van verkooppartners op het platform zou misbruiken om met hen te kunnen concurreren.

Volgens de Europese Commissie benut Amazon de verkoopgegevens van bedrijven die via het platform verkopen om het eigen productaanbod en de eigen verkoopprijzen te bepalen. Amazon kan zien welke producten op het platform het best verkopen, en voor welk bedrag - en daar het eigen verkoopbeleid strategisch op afstemmen. Dat is in strijd met de Europese antitrustregels. “Gegevens over de activiteit van externe verkopers mogen niet worden gebruikt in het voordeel van Amazon wanneer het optreedt als een concurrent van deze verkopers,” aldus Verstager in een persverklaring.

Er loopt al sinds juli vorig jaar een onderzoek naar Amazon door de Europese Commissie. De Commissie gaat na of de dubbele rol van Amazon als eigen webshop verkoopplatform voor andere bedrijven, tot concurrentievervalsing leidt. Dat lijkt het geval te zijn. Amazon heeft verklaard het niet eens te zijn met de aanklacht. De komende tijd krijgt het bedrijf de kans zich te verdedigen.