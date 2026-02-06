Amazon boekt recordresultaten, maar recordinvesteringen in AI baren zorgen

San Francisco (Verenigde Staten) - Net als concurrenten Google en Microsoft boekt Amazon een enorme omzet in het laatste kwartaal. Tegelijkertijd schrikt het bedrijf investeerders af met de aankondiging van een explosieve stijging in de geplande uitgaven voor de infrastructuur van kunstmatige intelligentie.

De retail- en online-computergigant publiceert donderdag solide resultaten voor het vierde kwartaal van 2025. De nettowinst bedraagt 21,2 miljard dollar (17,9 miljard euro), voornamelijk dankzij een sterke groei in de server- en datacenteractiviteiten.

Over heel 2025 bereikt de nettowinst van de Amerikaanse gigant 77,7 miljard dollar (een stijging van 31,2 procent ten opzichte van 2024). De omzet groeit met meer dan twaalf procent tot 716,9 miljard dollar.

Een andere aankondiging trekt echter de aandacht: een forse opwaartse bijstelling van de investeringen. Deze zijn nu gepland op tweehonderd miljard dollar in 2026, terwijl de markten een bedrag onder de 150 miljard verwachtten.

Directeur Andy Jassy kondigt dit astronomische bedrag donderdag aan en rechtvaardigt het met: “de sterke vraag naar ons huidige aanbod en de aanzienlijke kansen op het gebied van AI, chips en robotica”.

Rentabiliteit van AI?

Deze aankondiging is vergelijkbaar met die van Alphabet, het moederbedrijf van Google. Alphabet kondigde woensdag investeringsuitgaven aan tussen de 175 en 185 miljard voor het lopende jaar. Microsoft, het derde bedrijf dat de online-computermarkt domineert, investeert eveneens recordbedragen van vergelijkbare omvang, met een stijging van 66 procent in het laatste kwartaal.

Deze cijfers baren investeerders zorgen door een gebrek aan duidelijke signalen over toekomstige winstgevendheid. Ze passen in de concurrentiestrijd van de drie giganten op de cloudmarkt, de ruggengraat van AI-ontwikkeling.

De sector is in een razernij van datacenterbouw om de AI-revolutie te ondersteunen. Deze revolutie vereist steeds meer kostbare en energie-intensieve chips.

Amazon blijft wereldwijd marktleider in de cloudsector met dochteronderneming Amazon Web Services (AWS). De omzet bedroeg 128,7 miljard dollar in 2025 (een stijging van twintig procent ten opzichte van 2024). Deze groei is echter minder sterk dan die van zijn twee concurrenten, die hun achterstand enigszins inlopen.

De recordresultaten van Amazon lijken investeerders echter niet te overtuigen. Het aandeel, dat tijdens de handel al meer dan vier punten daalde, verloor na sluiting van Wall Street nog eens meer dan negen procent. Sky Canaves, analist bij eMarketer, blijft echter optimistisch: “de clouddivisie presteerde het zeldzame feit om in het vierde kwartaal sneller te groeien dan de advertentietak, met verbeterde operationele marges”.

De analist ziet het als een positief teken dat Amazon ‘bereid is meer uit te geven dan zijn concurrenten’. Hij prijst ook de prestaties van Amazons kernactiviteit, de e-commerce. Deze handhaafde een solide groei in het laatste, cruciale feestdagenkwartaal. Dit is te danken aan de efficiënte leveringen, ondanks de belofte van steeds snellere levertijden.

Eind januari rondde Amazon bovendien het tweede deel van zijn ontslagronde af. Hierbij verdwijnen 30.000 banen, wat neerkomt op bijna tien procent van de 350.000 medewerkers in ondersteunende of strategische functies (personeelszaken, reclame, management, etc.).

De gigant rechtvaardigt deze ingrijpende bezuinigingen, die het merendeel van de magazijnmedewerkers ongemoeid laten, met de noodzaak van kostenreductie in de strijd tegen bureaucratie. De gevolgen van de AI-revolutie zijn, vooralsnog, niet de reden.