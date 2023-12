Amazon gaat strijd aan met Shein, verlaagt commissie op goedkope kleding’ Door Natasja Admiraal bezig met laden... Business Credits: Credits: Amazon.

Credits: Amazon. Nu de Chinese fast fashion-gigant Shein volgend jaar mogelijk naar de Amerikaanse beurs gaat, probeert Amazon.com Inc uit alle macht om zijn eigen marktaandeel te beschermen. Het Amerikaanse e-commercebedrijf gaat zijn tarieven flink verlagen voor handelaren die goedkope kleding verkopen via het platform. Dat melden verschillenden nieuwsbronnen waaronder Fashion Network. Waar Amazon voorheen een commissie van 17 procent vroeg aan verkopers op het paltform, verlaagt het bedrijf die nu tot 5 procent voor kledingproducten onder de 15 dollar. Voor kleding tussen de 15 en 20 dollar is de commissie zelfs verlaagd naar 10 procent. Het komt zelden voor dat Amazon de kosten verlaagt die het verkopers in zijn online winkel in rekening brengt. Het lijkt erop dat Amazon op deze manier de concurrentie wil aangaan met de ‘ultrafastfashion’ van Shein.