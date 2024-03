Amazon heeft vorig jaar 7 miljoen namaakspullen in beslag genomen

Amazon, 's werelds grootste online retailer die naast eigen producten ook de producten van derden verkoopt, heeft vorig jaar zeven miljoen namaakspullen "geïdentificeerd, in beslag genomen en op de juiste manier afgevoerd." Dit meldt het bedrijf in zijn jaarlijkse Brand Protection Report.

In het rapport staat dat Amazon gebruikmaakt van "verificatie-technologie" om de verkoop door "malafide verkopers" tegen te houden. Het bedrijf maakt ook gebruik van artificiële intelligentie (AI) om namaakproducten te signaleren. In 2023 heeft Amazon naar verluid meer dan 700.000 pogingen om een account te openen om nepspullen te verkopen geblokkeerd.

Aanvullend meldt het bedrijf wereldwijd zeven miljoen namaakspullen in beslag te hebben genomen. “We hebben wereldwijd meer dan zeven miljoen namaakproducten geïdentificeerd, in beslag genomen en op de juiste manier afgevoerd, om te voorkomen dat ze schade toebrachten aan klanten of elders in de toeleveringsketen werden doorverkocht,” laat Dharmesh Mehta, voorzitter van de afdeling Selling Partner Services (SPS) weten.