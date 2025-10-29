Amazon investeert 5 miljard dollar in AI-datacenters in Zuid-Korea

Seoul – Amazon investeert meer dan 5 miljard dollar (4,3 miljard euro) in de bouw van AI-datacenters in Zuid-Korea voor 2031. De investering volgt op de aankondiging van een nieuwe ontslagronde, die deel uitmaakt van de strategie voor kostenbesparing en versnelde investeringen in kunstmatige intelligentie. Dit meldt het Aziatische land woensdag.

De toezegging komt van Matt Garman, hoofd van Amazon Web Services. Hij maakte dit bekend tijdens een bijeenkomst met de Zuid-Koreaanse president Lee Jae Myung in Gyeongju. De bijeenkomst vond plaats in de marge van de APEC-top (Aziatisch-Pacifische Economische Samenwerking).

“Garman presenteert plannen voor een investering van meer dan 5 miljard dollar voor 2031. Dit omvat de bouw van nieuwe AI-datacenters in de regio's Incheon en Gyeonggi”, aldus het kantoor van Lee. Het kantoor verwijst hiermee naar twee gebieden nabij Seoul.

Dit is de grootste directe buitenlandse investering in Zuid-Korea, volgens een verklaring van de overheid.

“Onze regering stelt zich ten doel een van de drie grootste AI-grootmachten ter wereld te worden”, zei Lee tegen de Amazon-directeur, aldus de verklaring.

“De grootschalige investering van Amazon in AI-datacenters versnelt de ontwikkeling van het Koreaanse AI-ecosysteem verder”, voegde hij eraan toe.